Haberler > Ekonomi > Bir kentin 'şifa deposu'nda hasat zamanı! Verim azaldı, kilosu 200 liraya dayandı

Bir kentin 'şifa deposu'nda hasat zamanı! Verim azaldı, kilosu 200 liraya dayandı

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın "şifa deposu"nda hasat başladı. Kuraklık nedeniyle verim azaldı, kalite ise düştü. Buna rağmen ürünün kilogramı şu sıralar 200 TL’den alıcı buluyor. Eylül ayının 20’sine kadar sürmesi beklenen hasattan çiftçiler büyük beklenti içinde.

Hatay’ın Belen ilçesinde üreticilerin "doğal şifa kaynağı" olarak gördüğü alıç meyvesinde hasat başladı. Yaklaşık bin dönümlük alanda yapılan üretimde, kuraklık nedeniyle verim düşüşü yaşansa da alıçın kilogramı 200 TL’ye kadar alıcı buluyor.

HASAT EYLÜL SONUNA KADAR SÜRECEK

Yıllardır bölge çiftçisinin geçim kaynağı olan alıçta bu yıl rekolte düşüşü dikkat çekiyor. Kurak geçen yaz mevsimi ve yüksek sıcaklıklar ürün kalitesini olumsuz etkilerken, hasadın Eylül ayının 20’sine kadar sürmesi bekleniyor.

Bir kentin 'şifa deposu'nda hasat zamanı! Verim azaldı, kilosu 200 liraya dayandı - 1. Resim

KİLOGRAMI 200 LİRAYA ÇIKIYOR

Yaklaşık 40 yıldır çiftçilikle uğraşan ve ailesiyle birlikte alıç üretimi yapan İsa Kılınç, 30 dönüme yakın bir arazide 120 alıç ağacına bakıyor. Hasada yaklaşık 10 gün önce başladıklarını belirten Kılınç, bu yılki üretimde düşüş yaşandığını söyledi.

"Geçen sene kilogramı 150-160 liraydı, bu sene 180 ile 200 lira arasında" diyen Kılınç, "Ancak bu yıl kuraklıktan dolayı kalitede sıkıntı var, sular yeterli değil. İnşallah seneye rahmet olursa verimimiz daha iyi olur. İlk günlerde hava çok sıcaktı ama şu anda daha uygun, güzel günler" dedi.

Bir kentin 'şifa deposu'nda hasat zamanı! Verim azaldı, kilosu 200 liraya dayandı - 2. Resim

"YÜZDE 40-50 CİVARINDA DÜŞÜŞ VAR"

İşçi bulmakta zorlandıkları için hasadı ailecek yaptıklarını belirten Kılınç, "Ayrıca ürün ağaçlarda kısım kısım olduğu için kendi ailemiz yeterli geliyor. Hasat yaklaşık 15 Eylül’e kadar sürer. Bazı ağaçlar suyunu almadığı için geç olgunlaşıyor. Geçen sene 8 tonun üzerinde ürün vermiştim, bu sene 4-5 ton anca çıktı. Yüzde 40-50 civarında bir düşüş var" ifadelerini kullandı.

