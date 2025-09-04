Bir defa eken yılda 5 kez hasat ediyor, tam 6 bin ton ürün alınıyor

11 yıldır Arapgir mor reyhanı yetiştiren Necla Karakaya, bu yıl üçüncü hasadı yaptıklarını, verimin çok iyi olduğunu belirtti. Arapgir köhnü üzümü üreticisi Hüseyin Karamağaralı da ailesinden kalan 10 dönüm üzüm bağında 50 yıldır üzüm yetiştirdiklerini söyledi.

“ÇOK KALİTELİ”

Ailesinin geçimini üzümden sağladığını dile getiren Karamağaralı, "Üzümümüz çok kaliteli olduğu için satma problemimiz de yok" dedi.

COĞRAFİ İŞARET DE ALDI

Arapgir Belediyesinde görevli ziraat yüksek mühendisi Cem Tüfekci de 2017 yılında belediyenin girişimleri sonucu coğrafi işaret tescil belgesi verilen Arapgir mor reyhanının önceki yıllarda az miktarda ekildiğini ifade etti.

YILDA 5 KEZ HASAT YAPILABİLİYOR

Ürünün coğrafi işaret olarak tescil edilmesinin ardından 100 çiftçinin üretime başladığını dile getiren Tüfekci, "Üretimimiz toplam 350-400 dekar alanda yapılıyor. Yılda 4-5 hasat yapılabiliyor. Bu sene şu anda gördüğümüz tarlanın üçüncü hasadı yapılıyor. Dekarda 3-3,5 ton yaş reyhan alınıyor" dedi.

YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

Tüfekci, Arapgir mor reyhanının çay, baharat, reçel ve şerbetinin yapıldığını, ürünün Almanya, Hollanda ve Japonya'ya gönderildiğini ifade etti.

YILDA 6 BİN TON ÜRÜN

Arapgir köhnü üzümünün ise ilçede 1500 çiftçi tarafından üretildiğini dile getiren Tüfekci, yılda 6 bin ton ürün alındığını kaydetti.

Tüfekci, "Üzümlerimiz İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlere otobüslerle gönderiliyor. Malatya merkezde ve Arapgir'de de satışları yapılıyor" diye konuştu.