Nevşehir'de kaza! Yolcu minibüsü otomobille çarpıştı: 11 yaralı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Mustafa Sami Ulkatan idaresindeki midibüs, Ürgüp-Mustafapaşa beldesi yolunda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
