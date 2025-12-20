Türkiye ve İngiltere, savunma sanayii alanındaki iş birliğini derinleştirmek amacıyla Londra’da üst düzey bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Kamu kurumları, savunma sanayii temsilcileri ve uzmanların katıldığı toplantıda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeni aşaması ve Avrupa güvenliğine yönelik ortak projeler ele alındı

Türkiye ve İngiltere, savunma sanayii alanındaki iş birliğini derinleştirmek için Londra’da üst düzey bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Türkiye İletişim Başkanlığı ile Royal United Services Institute tarafından düzenlenen toplantı, Türkiye ile İngiltere arasındaki savunma iş birliğini merkezine aldı.

Kamu kurumlarından temsilciler, Türk savunma sanayii yöneticileri ve İngiliz uzmanlar Londra’da aynı masa etrafında bir araya geldi.

TÜRKİYE-İNGİLTERE HATTINDA STRATEJİK YAKINLAŞMA

Toplantıda, değişen küresel güvenlik ortamında Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki savunma iş birliğinin kurumsal ve stratejik çerçevesi ele alındı.

Son dönemde ivme kazanan ilişkilerin, 2023 Niyet Beyanı ve Savunma Sanayii İşbirliği Konseyi’nin kurulmasıyla yeni bir aşamaya taşındığı ifade edildi.

ORTAK ÜRETİM, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE NATO VURGUSU

Türkiye’nin son yirmi yılda yerli savunma sanayiinde gerçekleştirdiği dönüşüm masaya yatırıldı. Ortak tatbikatlar, teknoloji transferi ve ortak üretim projeleri toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Eurofighter Typhoon ve insansız hava sistemleri gibi projeler, inovasyon ve NATO’nun güney kanadındaki caydırıcılık rolü çerçevesinde değerlendirildi. Türkiye’nin bu alandaki kapasitesi, Avrupa güvenliği açısından kilit unsur olarak öne çıktı.

"AVRUPA SAVUNMA EKOSİSTEMİNDE VAZGEÇİLMEZ AKTÖRLER"

Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye ve İngiltere’nin Avrupa savunma ekosisteminde tamamlayıcı ve vazgeçilmez aktörler olduğu ifade edildi.

İş birliğinin, Avrupa’nın artan savunma kapasitesi ihtiyacına doğrudan katkı sunduğu görüşü paylaşıldı. ReArm ve Avrupa için Güvenlik Eylemi gibi AB öncülüğündeki girişimler de toplantının gündeminde yer aldı.

SAVUNMADAN TİCARETE UZANAN YENİ DÖNEM

Savunma alanındaki yakınlaşmanın ardından Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkiler de yeniden gündeme geldi.

Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, iki ülke arasında müzakere edilen Serbest Ticaret Anlaşması’nın büyük olasılıkla 2026’nın ikinci yarısında yürürlüğe gireceğini söyledi. Sürecin üçüncü aşamaya geçtiği bilgisi paylaşıldı.

"TÜRKİYE’DEKİ POTANSİYEL HALA ÇOK YÜKSEK"

Gaunt, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin güçlü seyrini koruduğunu ve ekonomik bağların her zaman pozitif olduğunu dile getirdi. Yeni anlaşmayla birlikte daha fazla sektörün kapsama alınacağı, bunun ikili ticarete ilave güç katacağı aktarıldı. Türkiye’nin teknoloji, startup ve yapay zeka alanlarındaki potansiyeli, Birleşik Krallık açısından cazip bir alan olarak öne çıktı.

TİCARET HACMİ 26 MİLYAR DOLARI AŞTI

Birleşik Krallık’ın Türkiye’deki en büyük yedinci yatırımcı konumunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 26 milyar dolar seviyesine ulaştığı, bu rakamın önümüzdeki dönemde artmasının beklendiği ifade edildi. Son on yılda ticaret hacminin her yıl yükseldiği, 2025’te de bu eğilimin sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

TÜRKİYE, İNGİLTERE İÇİN ÖNCELİKLİ PAZAR

Ticaret dengesinde Türkiye’nin daha avantajlı bir konumda bulunduğu aktarılırken, Serbest Ticaret Anlaşması’nın tamamlanmasıyla yatırımcı güveninin artacağı ve yeni yatırımların önünün açılacağı belirtildi. Teknoloji, FinTek ve inşaat teknolojileri gibi alanların anlaşma kapsamında öne çıkması bekleniyor.

