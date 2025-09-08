Hatay'da pes dedirten olay! Koyun sürüsüne daldı: Aracı ve göçmenleri bırakıp kaçtı
Hatay'da koyun sürüsüne çarptıktan sonra su kanalına devrilen aracın sürücüsü, taşıdığı kaçak göçmenleri ve aracı bırakarak kaçtı.
Olay, Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde yaşandı.
KAÇAK GÖÇMENLERİ ORADA BIRAKIP KAÇTI
Mahallede seyir halinde olan bir araç, koyun sürüsüne çarptı. Kazanın ardından araç su kanalına düştü. Araç sürücüsü; aracı ve kaçak göçmenleri bırakarak olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri 14 göçmeni yakalarken, 3 koyun ise kazada telef oldu. Jandarma ekipleri, kazanın ardından göçmenleri bırakarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
