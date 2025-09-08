Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Hatay'da pes dedirten olay! Koyun sürüsüne daldı: Aracı ve göçmenleri bırakıp kaçtı

Hatay'da pes dedirten olay! Koyun sürüsüne daldı: Aracı ve göçmenleri bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaçak Göçmen, Trafik Kazası, Hatay, Koyun, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da koyun sürüsüne çarptıktan sonra su kanalına devrilen aracın sürücüsü, taşıdığı kaçak göçmenleri ve aracı bırakarak kaçtı.

Olay, Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde yaşandı.

Hatay'da pes dedirten olay! Koyun sürüsüne daldı: Aracı ve göçmenleri bırakıp kaçtı - 1. Resim

KAÇAK GÖÇMENLERİ ORADA BIRAKIP KAÇTI

Mahallede seyir halinde olan bir araç, koyun sürüsüne çarptı. Kazanın ardından araç su kanalına düştü. Araç sürücüsü; aracı ve kaçak göçmenleri bırakarak olay yerinden kaçtı.

Hatay'da pes dedirten olay! Koyun sürüsüne daldı: Aracı ve göçmenleri bırakıp kaçtı - 2. Resim

Olay yerine gelen jandarma ekipleri 14 göçmeni yakalarken, 3 koyun ise kazada telef oldu. Jandarma ekipleri, kazanın ardından göçmenleri bırakarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - YaşamO günler geldi! AKOM'dan kritik uyarıUzaktan mezar taşı sanılıyor! Yakına gelenler okudukları karşısında şaşkına dönüyor - YaşamUzaktan mezar taşı sanılıyor! Şaşırtan yazı1 yıl önce ölen adamın mezarı tahtalara kadar kazıldı! Köylüler endişeli - YaşamMezar tahtalara kadar kazıldı! Bir köy tetikteTokatlanan maymun gündem oldu! Sahibi sınırda buldum dedi, devlet korumaya aldı - YaşamTokatlanan maymun gündem oldu, devlet korumaya aldıBalıkesir sallanmaya devam ediyor! Sındırgı'da artçı deprem - YaşamBalıkesir sallanmaya devam ediyor! Sındırgı'da artçı depremKent ayaklandı! "İçme suyuna kanalizasyon karıştı" iddiaları ile ilgili açıklama geldi - Yaşam"İçme suyuna kanalizasyon karıştı" iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...