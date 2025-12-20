Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek için yapılan anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş için atılacak adımlar ABD’nin Miami şehrinde görüşülecek

İsrail’in ihlallerine rağmen Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkesin ikinci aşamasına yönelik diplomatik temaslar sürüyor. ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını ele almak üzere ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami’de bir araya geldi. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani, Dışişleri Bakanı’mız Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati katılıyor. Görüşmelerde İsrail’in süreci yavaşlatan tutumunun masaya yatırılması ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni adımların belirlenmesi hedefleniyor.

“TÜRK ASKERİ OLMALI”

İkinci aşamada İsrail ordusunun daha fazla geri çekilmesi, uluslararası gücün sahaya inmesi ve Gazze’de Filistinli teknokratlardan oluşan bir yönetimin kurulması planlanıyor. Ancak İsrail, uluslararası gücün içinde Türkiye’nin yer almaması için ikinci aşamayı geciktirmeye çalışıyor. Miami zirvesi öncesi açıklama yapan Trump yönetimine yakın arabulucu ve siyasi danışman Bishara Bahbah, Washington’un uluslararası istikrar gücü içinde Türk askerinin yer almasını desteklediğini tekrarladı. Bahbah, Türkiye’nin istikrar sağlama kapasitesi bakımından en yetkin aktör olarak görüldüğünü söyledi. Trump’ın 29 Aralık’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Türkiye’nin rolünün netleşmesi için baskı yapacağını belirtti. Trump, 18 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın Netanyahu ile “resmî olarak bir görüşme ayarlamadığını” ancak başbakanın kendisiyle görüşmek istediğini söylemişti.

NETANYAHU ABD’YE GİDECEK

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Miami’deki zirve öncesi Tel Aviv’de sınırlı katılımlı bir güvenlik toplantısı yaptı. Toplantıda, Gazze’deki sürecin ikinci aşaması ile buna bağlı bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmeler değerlendirildi. İsrail devlet televizyonu KAN “Netanyahu ile Trump arasındaki zirve öncesi yapılan toplantıda, Katar’la devam eden temaslar dahil olmak üzere Gazze’deki düzenlemelerin geleceği ele alındı. Muhtemel senaryolar görüşüldü, ABD’nin tutumunda olabilecek bir değişiklik ihtimali de ele alındı” denildi.

