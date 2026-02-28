ABD ve İsrail'in bu sabah İran'a saldırı başlatması bölgeyi adeta karıştırdı. İran'ın misilleme füzeleri bazı ülkelere isabet ederken THY, 10 ülkeye seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İRAN MİSİLLEME YAPTI

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

10 ÜLKEYE SEFER İPTALİ

İran'ın da füzeleri ateşlemesiyle birçok ülke hava sahasını kapattı. Türk Hava Yolları da 10 ülkeye seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir.

Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."

Fransız hava yolu şirketi Air France, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından bugünkü Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

