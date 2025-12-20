Avrasya E-Mobilite Derneği Başkanı Haluk Sayar, elektrikli araç kullanımının artması ve şarj istasyonlarının çoğalmasının elektriğe talebi daha da artıracağını söyledi.

Türkiye’nin elektrikli araç üretiminde önemli yere sahip olduğunu ifade eden Sayar, buna en güzel örneğin Türkiye’nin yerli otomobili Togg olduğuna dikkati çekti.

Sayar, Türkiye’de fabrikası olan üreticilerin yakın zamanda elektrikli araç üretmeye başlayacağını belirterek şunları ifade etti:

Özellikle otobüs, midibüs, minibüs gibi ticari vasıta üretiminde Türkiye’nin durumu çok iyi. Sadece Avrupa’da değil, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Asya’da inanılmaz elektrikli Türk markalarının otobüslerini, minibüslerini görebilirsiniz. Türkiye elektrikli ticari vasıta üretiminde çok ciddi avantaj yakaladı. Bu, ticari vasıtaların Türkiye’de üretilmesi çok kıymetli. Ticari vasıta araçlarında da çok iddialıyız.

Türkiye’nin otobüs, minibüs, midibüs ihracatında dünyada 4. sırada olduğunu dile getiren Sayar, otobüs, midibüs ve minibüs ihracatının 1 Ocak-30 Kasım döneminde yaklaşık 2,985 milyar dolar olduğunu söyledi.

Sayar, küresel elektrikli otobüs pazarının hızla büyüdüğünü, 2021’de 35 milyar dolar olan pazarın 2031’de 440 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, Türkiye’de de altyapı ve maliyet avantajı sayesinde ihracat odaklı büyümenin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

