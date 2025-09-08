Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düğün salonu önündeki küfür kavgasında kan aktı!

Düğün salonu önündeki küfür kavgasında kan aktı!

- Güncelleme:
Düğün salonu önündeki küfür kavgasında kan aktı!
Adana'nın Kozan ilçesinde, düğün salonu önünde küfür etme nedeniyle kavga çıkıt. Kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde düğün salonu önünde küfür etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 21.30 sıralarında Tuıfanpaşa Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde meydana geldi. Daha önce arkadaş oldukları öğrenilen Ö.Ö. (20) ile M.T.T. arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı.

AĞIR YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüdü. M.T.T.'nin kullandığı silahtan çıkan 4 kurşunun isabet ettiği Ö.Ö. ağır yaralandı. Düğünde bulunan arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ö.Ö., Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastane önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Gelin ve damat da hastaneye geldi. Polis ekipleri, düğün salonu önünde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayın ardından kaçan M.T.T.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

