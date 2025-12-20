İspanyol ekibi Real Betis, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın bonservisi için 7 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler ise Faslı futbolcunun transferinden 15 milyon euro bekliyor.

La Liga'da mücadele eden Real Betis, 31 Ağustos'ta Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak istiyor. Güncel pşyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde 11 maçta 721 dakika süre aldı.

15 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

İspanyol kulübünün, Faslı futbolcu için 7 milyon euroluk teklifte bulunmayı planladığı öğrenildi. Fenerbahçe ise Amrabat'ın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.

Sofyan Amrabat

ACELE EDİLMEYECEK

Sporx'in İspanyol basınından aktardığına göre; Fenerbahçe'nin istediği bonservisi yüksek bulan Real Betis, transfer için acele etmeyecek. Amrabat'ın takımdaki geleceğinin kısa veya orta vadede çözülmeyecek bir operasyon olduğu aktarıldı.

