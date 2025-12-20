Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat kararı: Fark 8 milyon euro
İspanyol ekibi Real Betis, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın bonservisi için 7 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler ise Faslı futbolcunun transferinden 15 milyon euro bekliyor.
Özetle
Kaydet
Spor 9 saat önce
Real Betis, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak istiyor.
- Real Betis, Amrabat için 7 milyon euroluk teklifte bulunmayı planlıyor.
- Fenerbahçe, Amrabat'ın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.
- Real Betis'te 11 maçta 721 dakika süre alan Amrabat'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
- Fenerbahçe'nin istediği bonservisi yüksek bulan Real Betis, transfer için acele etmeyecek.
La Liga'da mücadele eden Real Betis, 31 Ağustos'ta Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak istiyor. Güncel pşyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde 11 maçta 721 dakika süre aldı.
15 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
İspanyol kulübünün, Faslı futbolcu için 7 milyon euroluk teklifte bulunmayı planladığı öğrenildi. Fenerbahçe ise Amrabat'ın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.
ACELE EDİLMEYECEK
Sporx'in İspanyol basınından aktardığına göre; Fenerbahçe'nin istediği bonservisi yüksek bulan Real Betis, transfer için acele etmeyecek. Amrabat'ın takımdaki geleceğinin kısa veya orta vadede çözülmeyecek bir operasyon olduğu aktarıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR