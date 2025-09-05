Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobil çarpıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Adana-Kozan yolu Tırmıl mevkiinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 01 RB 952 plakalı otomobil ile 01 ALZ 400 plakalı araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılan 5 yaralı tedavi altına alındı.

