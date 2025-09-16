Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatayspor - Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda ikinci tur heyecanı yaşanıyor. Atakaş Hatayspor ile Erciyes 38 FSK kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde maçın saati, tarihi ve şifresiz yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmalarında heyecan devam ediyor.  Hatayspor, Erciyes 38 FSK ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu mücadelede, turu geçen taraf adını bir üst tura yazdıracak.

Futbolseverler, Hatayspor - Erciyes 38 FSK maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

HATAYSPOR-ERCİYES 38 FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Hatayspor ile Erciyes 38 FSK arasında oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz yayın imkanıyla maç, tüm futbolseverlere açık olacak.

HATAYSPOR-ERCİYES 38 FSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor ile Erciyes 38 FSK arasındaki mücadele, 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Mersin’deki stadyumda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

