Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları hangi kanalda? İşte ZTK 16 Eylül maç takvimi!

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları hangi kanalda? İşte ZTK 16 Eylül maç takvimi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları hangi kanalda? İşte ZTK 16 Eylül maç takvimi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yeniden başlıyor. 2. eleme turu karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları yayın bilgileri araştırılıyor. İşte 16 Eylül ZTK maçlarının programı...

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. eleme turu müsabakaları başlıyor. TFF’nin açıkladığı fikstüre göre gün boyunca (16 Eylül 2025 Salı) farklı şehirlerde toplam 9 karşılaşma oynanacak. Sporseverler, hangi maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçlarının bir bölümü A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Özellikle günün öne çıkan karşılaşmaları, A Spor’un yayın akışına dahil edildi.

Futbolseverler, televizyonun yanı sıra dijital platformlardan da canlı yayınları takip edebilecek. A Spor’un resmi web sitesi ve uygulamaları üzerinden maçları izlemek mümkün olacak. İşte, A Spor'da ekrana gelecek karşılaşmalar:

13:30 | Ağrı 1970 - Batman Petrol | A Spor

15:30 | Kırıkkalespor - Manisa FK | A Spor

18:00 | Tire 2021 - Bodrum FK | A Spor

20:30 | Hatayspor - Erciyes 38 FK | A Spor

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları hangi kanalda? İşte ZTK 16 Eylül maç takvimi! - 1. Resim

ZTK 2. ELEME TURU MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

ZTK 2. eleme turu maçları A Spor üzerinden izlenebilecek. Maçların canlı yayını için adres A Spor olurken özet görüntüleri TFF’nin resmi internet sitesinde de paylaşılacak.

Stadyumdan karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarlar ise TFF’nin belirlediği bilet satış kanalları üzerinden bilet temin edebilir.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları hangi kanalda? İşte ZTK 16 Eylül maç takvimi! - 2. Resim

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 16 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ

16 Eylül Salı, bugün, oynanacak karşılaşmalar şöyle:

13:30 | Ağrı 1970 - Batman Petrol | A Spor

14:30 | Kahta 02 Spor - Adana Demirspor 

14:30 | Karaköprü Bld. Spor - Bitlis 1916 FK

15:00 | Kestel Çilek SK - Fethiyespor

15:00 | Ankara Demirspor - Zonguldakspor

15:00 | Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Bld. Spor

15:30 | Kırıkkalespor - Manisa FK | A Spor

18:00 | Tire 2021 - Bodrum FK | A Spor

19:00 | İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 SK

20:30 | Hatayspor - Erciyes 38 FK | A Spor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de huzurevinde dehşet! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktı - HaberlerUzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktıŞampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar kaç para alıyor? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri! - HaberlerŞampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar kaç para alıyor? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri!Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldı - HaberlerKral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldıAltın yükseldi mi, çeyrek ne kadar? 16 Eylül güncel altın fiyatları - HaberlerAltın yükseldi mi, çeyrek ne kadar? 16 Eylül güncel altın fiyatlarıŞampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Yayın bilgileri belli oldu - HaberlerŞampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Yayın bilgileri belli olduKıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - HaberlerKıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...