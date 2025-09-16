Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları hangi kanalda? İşte ZTK 16 Eylül maç takvimi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. eleme turu müsabakaları başlıyor. TFF’nin açıkladığı fikstüre göre gün boyunca (16 Eylül 2025 Salı) farklı şehirlerde toplam 9 karşılaşma oynanacak. Sporseverler, hangi maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçlarının bir bölümü A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Özellikle günün öne çıkan karşılaşmaları, A Spor’un yayın akışına dahil edildi.

Futbolseverler, televizyonun yanı sıra dijital platformlardan da canlı yayınları takip edebilecek. A Spor’un resmi web sitesi ve uygulamaları üzerinden maçları izlemek mümkün olacak. İşte, A Spor'da ekrana gelecek karşılaşmalar:

ZTK 2. ELEME TURU MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

ZTK 2. eleme turu maçları A Spor üzerinden izlenebilecek. Maçların canlı yayını için adres A Spor olurken özet görüntüleri TFF’nin resmi internet sitesinde de paylaşılacak.

Stadyumdan karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarlar ise TFF’nin belirlediği bilet satış kanalları üzerinden bilet temin edebilir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 16 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ

16 Eylül Salı, bugün, oynanacak karşılaşmalar şöyle:

13:30 | Ağrı 1970 - Batman Petrol | A Spor

14:30 | Kahta 02 Spor - Adana Demirspor

14:30 | Karaköprü Bld. Spor - Bitlis 1916 FK

15:00 | Kestel Çilek SK - Fethiyespor

15:00 | Ankara Demirspor - Zonguldakspor

15:00 | Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Bld. Spor

15:30 | Kırıkkalespor - Manisa FK | A Spor

18:00 | Tire 2021 - Bodrum FK | A Spor

19:00 | İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 SK

20:30 | Hatayspor - Erciyes 38 FK | A Spor