Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar kaç para alıyor? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri!

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu için devasa ödül sistemini resmen açıkladı. Turnuvaya katılan her takımın alacağı sabit ücret ve galibiyet-beraberlik primleri netleşti. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların aldığı para ve şampiyonluk ödülü araştırılıyor.

36 takımlı yeni lig formatıyla oynanacak olan 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüplerin kasasını dolduracak para ödülleriyle merak konusu. UEFA, her takıma sabit katılım ödemesinden maç sonucu primlerine, turnuva aşamaları için verilen büyük ödüllere kadar tüm detayı duyurdu. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar kaç para alıyor? İşte bu sezonki para ödüllerinin güncel tutarları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR KAÇ PARA ALIYOR?

Bu sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılan her takım için lig aşamasına doğrudan katılım garantisiyle 18,62 milyon euro sabit ödeme yapılacak. 

Buna ek olarak lig aşamasındaki performansa dayalı ödüller de dikkat çekiyor. Her galibiyet için 2,1 milyon euro, her beraberlik için 700 bin euro ödeme yapılacak. Bu performans geliri, kulüplerin maç kazançlarını ciddi şekilde artırmayı sağlıyor. 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2025-2026

UEFA, bu sezon Avrupa kulüp turnuvaları için 3,317 milyar euro dağıtacak. Bunun 2,467 milyar euro sadece Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa’ya ayrıldı.

Eleme ve Play-Off Aşamaları

Play-off turuna kadar gelen kulüplere 1 milyon euro ödeme yapılacak

Son 16’ya Yükselme 

Lig aşamasından sonra doğrudan son 16 turuna katılmayı başaran kulüpler 11 milyon euro ödül kazanacak.

Çeyrek Final, yarı final ve şampiyonluk

Çeyrek finale yükselenler: 12,5 milyon euro,

Yarı finale kalanlar: 15 milyon euro,

Finalistler: 18,5 milyon euro,

Şampiyon olacak takım ise finale ek olarak 6,5 milyon euro daha alarak büyük ödülün sahibi olacak.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Finalde mağlup olan takım 18,5 milyon euro, kazanan ise bu tutara ek olarak 6,5 milyon euro daha alacak.

