Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Yayın bilgileri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması başlıyor. Turnuvada ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihleri arasında sahne alacak. 36 takımla lig usulüne göre oynanacak olan turnuvada Türkiye’yi tek başına Galatasaray temsil edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, maçlar şifresiz mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunun yayın hakları TRT’ye geçti. Bu kapsamda karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve dijital platform TRT Tabii üzerinden izlenebilecek. TRT’nin farklı kanallarında yayın akışına göre bazı karşılaşmalar eş zamanlı olarak ekrana gelecek.

TRT’nin yanı sıra, turnuvanın dijital yayıncısı TRT Tabii, internet ve mobil uygulama üzerinden tüm maçları anlık olarak sporseverlere sunacak. Böylece futbolseverler hem televizyondan hem de çevrim içi platformlardan Şampiyonlar Ligi heyecanını takip edebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi maçlarının önemli bir bölümü TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1 ve TRT Spor’da yayınlanacak karşılaşmalar, tüm Türkiye’de uydu ve karasal yayın üzerinden ücretsiz şekilde izlenebiliyor.

Ancak yayın programına göre bazı maçlar yalnızca tabii Spor üzerinden verilecek. TRT, şifresiz yayınlanacak karşılaşmaları resmi yayın akışında duyuruyor. Bu nedenle sporseverlerin maç günü TRT yayın programını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI HAKKINDA

2025-26 sezonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatın uygulandığı ilk sezon olacak. Grup sistemi kaldırılırken, 36 takımlı lig esasına geçildi. Her takım lig aşamasında 8 maç oynayacak.

Bu karşılaşmalar sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıra arasında yer alan ekipler ise play-off oynayarak son 16’ya kalmaya çalışacak. 24. sıranın altındaki takımlar ise turnuvaya veda edecek.

GALATASARAY'IN FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın 18 Eylül’de Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşma saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.