Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı tarihi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin açılış haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Heyecan dolu mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" sorusu merak ediliyor.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Bu sezon Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesinde hazırlıklarını bütün hızıyla sürdürüyor.
Tarihi mücadele için geri sayım başlarken, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?" sorusu da arama motorlarında öne çıkıyor.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi açılış haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ilk sınavını 18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park Stadyumu’nda verecek. Mücadelede ilk düdük 22.00'de çalacak.
Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
- 18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt-Galatasaray (D) 22.00
- 30 Eylül 2025: Galatasaray-Liverpool 22.00
- 22 Ekim 2025: Galatasaray-Bodo/Glimt 19.45
- 5 Kasım 2025: Ajax-Galatasaray (D) 23.00
- 25 Kasım 2025: Galatasaray-Union Saint-Gilloise 20.45
- 9 Aralık 2025: AS Monaco-Galatasaray 23.00
- 21 Ocak 2026: Galatasaray-Atletico Madrid 20.45
- 28 Ocak 2026: Manchester City-Galatasaray (D) 23.00