Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı tarihi

Galatasaray, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Bu sezon Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesinde hazırlıklarını bütün hızıyla sürdürüyor.

Tarihi mücadele için geri sayım başlarken, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?" sorusu da arama motorlarında öne çıkıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi açılış haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ilk sınavını 18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park Stadyumu’nda verecek. Mücadelede ilk düdük 22.00'de çalacak.

Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ