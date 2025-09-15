Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı tarihi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin açılış haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Heyecan dolu mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" sorusu merak ediliyor.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Bu sezon Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesinde hazırlıklarını bütün hızıyla sürdürüyor.

Tarihi mücadele için geri sayım başlarken, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?" sorusu da arama motorlarında öne çıkıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı tarihi - 1. Resim

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi açılış haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ilk sınavını 18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park Stadyumu’nda verecek. Mücadelede ilk düdük 22.00'de çalacak.

Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı tarihi - 2. Resim

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt-Galatasaray (D) 22.00
  • 30 Eylül 2025: Galatasaray-Liverpool 22.00
  • 22 Ekim 2025: Galatasaray-Bodo/Glimt 19.45
  • 5 Kasım 2025: Ajax-Galatasaray (D) 23.00
  • 25 Kasım 2025: Galatasaray-Union Saint-Gilloise 20.45
  • 9 Aralık 2025: AS Monaco-Galatasaray 23.00
  • 21 Ocak 2026: Galatasaray-Atletico Madrid 20.45
  • 28 Ocak 2026: Manchester City-Galatasaray (D) 23.00

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı tarihi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe - Beşiktaş maç tarihi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe - Beşiktaş maç tarihi araştırılıyor - HaberlerBeşiktaş maçı ne zaman? Göztepe - Beşiktaş maç tarihi araştırılıyorEğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025 Eylül öğretim yılına hazırlık ödeneği kaç lira? - HaberlerEğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025 Eylül öğretim yılına hazırlık ödeneği kaç lira?HMGS/2 ne zaman yapılacak? 2025 - İYÖS tarihi belli mi! - HaberlerHMGS/2 ne zaman yapılacak?KYK ek yurt başvurusu başladı mı, ne zaman? - HaberlerKYK ek yurt başvurusu başladı mı, ne zaman?İlk ara tatil ne zaman? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi - Haberlerİlk ara tatil ne zaman? MEB 2025-2026 ara tatil takvimiŞampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 1. haftanın programı belli oldu - HaberlerŞampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 1. haftanın programı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...