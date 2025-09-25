Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marmara'da 'fay valfı' açık mı? Osman Bektaş'tan çarpıcı deprem sözleri

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki bazı fay segmentlerinde 'fay valfı'nın açık olduğunu belirterek, yer altından yükselen sıcak su ve gaz çıkışlarının büyük deprem geriliminin birikmesini engellediğini söyledi. Bektaş, bu tezinin 1935, 1963 ve 2025 depremleri ile desteklendiğini ifade etti.

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Marmara Denizi'ndeki deprem riskiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Marmara’da fay valfı açıktır" diyen Bektaş, bölgedeki bazı yer altı hareketlerinin büyük depremlerin önünü kesebileceğine işaret etti.

FAY VALFI NEDİR?

Fay valfı kavramını açıklayan Prof. Bektaş, bu sistemin, yerin derinliklerinden gelen basınçlı akışkanların (jeotermal sular ve gazlar) fay boyunca ne kadar geçebildiğini belirlediğini söyledi. Bu akışkanlar, fayın kaymasını kolaylaştırarak gerilmenin yavaşça boşalmasına (creep) neden oluyor.

Bu durum, büyük depremlerin oluşması için gerekli olan yüksek gerilimin birikmesini engelliyor.

METAN GAZI ÇIKIŞLARI ÖNEMLİ BİR İŞARET

Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık Çukurları’nda gözlemlenen sıcak su ve metan gazı çıkışlarının, fay valfinin açık olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bektaş, bu durumun Marmara Fayı’nın bazı segmentlerinde büyük deprem üretme potansiyelini azaltabileceğini ifade etti.

KUMBURGAZ SEGMENTİNDE GERİLİM BİRİKMİYOR

Özellikle Kumburgaz Fayı üzerinde durarak buradaki segmentin yeterli gerilim biriktiremediğini belirten Prof. Bektaş, Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin, bu segmentte büyük bir kırılmanın olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bektaş, son olarak paylaşımında 1935, 1963 ve 2025 depremlerinin 'açık fay valfı' görüşünü doğruladığını savundu.

