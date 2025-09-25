Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi

Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi

Kaynak: Agence France-Presse
- Güncelleme:
Venezuela&#039;da 6,2 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi
Dünya Haberleri  / Agence France-Presse

Venezuela'nın kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremlerin sık görülmediği ülkede binaların sallanması endişeye neden olurken, herhangi bir can ve mal kaybı açıklaması yapılmadı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu. Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildi.

HALK PANİKLE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Şiddetli depremlerin sık görülmediği Venezuela'da, Caracas ve Maracaibo gibi kentlerde binaların sallanması endişeye neden oldu.

İnsanlar sokaklara döküldü ancak İçişleri Bakanı Diosdado Cabello devlet televizyonuna yaptığı açıklamada depremin "önemli bir yapısal hasara yol açmadığını" söyledi.

Venezuela'nın Funvisis sismoloji araştırma kuruluşu ise sarsıntının büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

