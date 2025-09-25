Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu. Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildi.

HALK PANİKLE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Şiddetli depremlerin sık görülmediği Venezuela'da, Caracas ve Maracaibo gibi kentlerde binaların sallanması endişeye neden oldu.

İnsanlar sokaklara döküldü ancak İçişleri Bakanı Diosdado Cabello devlet televizyonuna yaptığı açıklamada depremin "önemli bir yapısal hasara yol açmadığını" söyledi.

Venezuela'nın Funvisis sismoloji araştırma kuruluşu ise sarsıntının büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.