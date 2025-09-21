Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osman Bektaş'tan korkutan sözler! "Çanlar kimin için çalıyor" dedi, 7'lik deprem uyarısı yaptı

Osman Bektaş'tan korkutan sözler! "Çanlar kimin için çalıyor" dedi, 7'lik deprem uyarısı yaptı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Simav'da meydana gelen 4,2'lik deprem sonrası Uşak Bloğu’ndan çevre illere sismik enerji aktarımı olduğunu belirtti ve "Çanlar kimin için çalıyor?" sorusuyla uyarıda bulundu. Öte yandan Bektaş, Simav'da 6-7 büyüklüğünde deprem meydana gelme riski olduğunu söyledi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Deprem, uzmanların uzun süredir dikkat çektiği Uşak-Kütahya-Balıkesir hattındaki aktif fay sistemine dair endişeleri artırdı.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu depremin sadece yerel bir sarsıntı olmadığını vurguladı. Bektaş’a göre; Uşak Bloğu’ndan Kütahya-Balıkesir Bloğu’na sismik enerjinin kaydığı bir sürecin içindeyiz.

"ÇEVRE BLOKLARA YAYILIYOR"

“Bölgedeki depremsellik, Uşak Bloğu’ndan Kütahya-Balıkesir Bloğu’na geçişi gösteriyor. 1969-2025 yılları arasında Uşak Bloğu’nda meydana gelen 6 adet M6-7 büyüklüğündeki depremin enerjisi, başta Kütahya olmak üzere çevre bloklara yayılıyor” diyen Prof. Bektaş, bu enerji transferinin daha büyük depremlerin habercisi olabileceğine dikkat çekti.

"ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR?"

Açıklamasının sonunda “Çanlar kimin için çalıyor?” sorusunu yönelten Bektaş, bölgedeki yetkililere ve halka uyarıda bulundu.

Ardından bir takipçisinin “Kimin için hocam?” sorusuna “UŞAK bloğu çevresindeki iller için” şeklinde cevap veren Bektaş, “Simav da daha büyük deprem olma ihtimali var mı?” sorusuna cevap olarak ise “Simavda 6-7 deprem olasılığı vardır” dedi.

