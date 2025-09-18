Osman Bektaş'tan dikkat çeken 'Marmara' sözleri: Kilitli demekle 7.6’lık deprem üretemezsiniz

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından beklenen büyük Marmara depremine ilişkin paylaşımda bulundu. Bektaş, depremin sanıldığı kadar yüksek büyüklükte olmayabileceğini öne sürdü.

BÜYÜKLÜK 7'NİN ALTINDA KALABİLİR

"Kilitli demekle 7,6 deprem üretemezsiniz" ifadesiyle başlayan paylaşımında Bektaş, fay hatlarının kilitlenme derinliğine ve kilitlenme derecesine dikkat çekerek, beklenen depremin büyüklüğünün abartıldığı uyarısında bulundu.

Bektaş, 1999 İzmit (Mw 7.4) ve 1912 Şarköy (Mw 7.4) depremlerinde fayların "tam kilitli" olduğunu ve bu kilitlenmenin 0 ila 17 kilometre derinliğe kadar indiğini belirtti. Ancak Marmara Denizi'ndeki çeşitli fay segmentlerinin bu ölçekte bir kilitlenme göstermediğini vurguladı.

FAY SEGMENTLERİNİN KİLİTLENME DERİNLİKLERİ:

Kumburgaz Fayı: Sığ kilitli (0-3 km)

Avcılar Fayı: Sığ kilitli (0-1 km) (Diao, 2016)

Orta Marmara Fayı: Derin kilitli (8-11 km)

Adalar Fayı: Düşük kilitlenme derecesine sahip zayıf bir fay (Pınar, 2016)

Prof. Dr. Bektaş’a göre, bir fay hattının büyük bir deprem üretebilmesi için hem derinliğine hem de genişliğine yayılmış tam kilitlenme göstermesi gerekiyor. Marmara’daki mevcut verilerin bu şartları sağlamadığını ifade eden uzman, bu nedenle muhtemel bir depremin büyüklüğünün 7'nin altında kalabileceğini öne sürdü.

ENERJİ BİRİKİMİ KİLİTLENME DERECESİNE BAĞLI

Deprem büyüklüğünün yalnızca fayın varlığına değil, aynı zamanda bu fayın ne kadar kilitli olduğuna bağlı olduğunu hatırlatan Bektaş, Adalar Fayı’nı örnek vererek bu hattın düşük enerji biriktirdiğini ve büyük deprem potansiyelinin sınırlı olduğunu belirtti.