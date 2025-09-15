Naci Görür'den Adıyaman depremi sonrası dikkat çeken sözler: Stres alanını kısmen değiştirebilir

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son olarak Adıyaman'da saat 10.39'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 6 kilometre olarak ölçüldüğünü açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

"STRES ALANINI KISMEN DEĞİŞTİREBİLİR"

Bölge halkını korkutan sarsıntının ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" dedi.