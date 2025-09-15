Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Naci Görür'den Adıyaman depremi sonrası dikkat çeken sözler: Stres alanını kısmen değiştirebilir

- Güncelleme:
Naci Görür&#039;den Adıyaman depremi sonrası dikkat çeken sözler: Stres alanını kısmen değiştirebilir
Adıyaman'da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, " Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir" dedi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son olarak Adıyaman'da saat 10.39'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 6 kilometre olarak ölçüldüğünü açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

"STRES ALANINI KISMEN DEĞİŞTİREBİLİR"

Bölge halkını korkutan sarsıntının ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" dedi.

