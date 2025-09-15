AFAD duyurdu! Adıyaman'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 10.39'da merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,0, derinliği ise 6 kilometre olarak belirtildi.