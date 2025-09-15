AFAD duyurdu! Adıyaman'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 10.39'da merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Sarsıntının yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,0, derinliği ise 6 kilometre olarak belirtildi.
