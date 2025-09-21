Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk detaylar

Son dakika haberi: Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son deprem ise Kütahya'da meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak ölçüldü.