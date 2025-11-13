Afrika'dan Ukrayna'ya savaşmak için gittiler! 200 Kenya vatandaşı Rus ordusuna katıldı

Kenya, 200'den fazla vatandaşının Ukrayna'daki savaşa katılmak üzere paralı asker olarak Rus ordusuna alındığını bildirdi.

Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi, yaptığı açıklamada, hükümetin sahte iş vaatleriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna edilenlere ilişkin artan sayıda rapor aldığını belirterek, "Raporlar, 200'den fazla Kenyalının Rus ordusuna katıldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mudavadi, bu kişilerin arasında Kenya güvenlik güçlerinin eski mensuplarının da bulunduğunu vurgulayarak, istihbarat raporlarının, Rusya'nın yabancı asker alımlarının, Kenyalılar da dahil olmak üzere Afrika vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini gösterdiğini söyledi.

Bu durumu "son derece endişe verici" olarak değerlendiren Mudavadi, vatandaşları gerçek olamayacak kadar cazip görünen yurt dışı kaynaklı iş tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ZELENSKİY'E "SERBEST BIRAKIN" TALEBİ

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, savaş bölgesinde gözaltında bulunan Kenyalıların serbest bırakılmasını talep etmişti.

17 GÜNEY AFRİKALI DA KATILMIŞTI

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından 6 Kasım'da yapılan açıklamada, "yüksek maaş" vaadiyle paralı asker olmaya ikna edilen ve Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaş alanında mahsur kalan 17 Güney Afrikalının ülkeye geri getirilmesi için diplomatik kanallar üzerinden çalışma yürütüldüğü belirtilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, 36 Afrika ülkesinden 1400'den fazla kişinin Rusya adına Ukrayna'da savaştığını bildirmişti.