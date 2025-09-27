Kars'ta korkutan deprem! Selim ilçesi 3.7 ile sallandı
Gündem Haberleri / Haber Merkezi
Kaynak: Haber Merkezi- Güncelleme:
Kars'ta merkez üssü Selim ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son detayları aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kars'ta merkez üssü Selim ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Sarsıntı saat 19:15'te yaşanırken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi.
Kaynak: Haber MerkeziEditör: Sezer Doğru