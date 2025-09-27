Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kars'ta korkutan deprem! Selim ilçesi 3.7 ile sallandı 

Kaynak: Haber Merkezi
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

Kars'ta merkez üssü Selim ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son detayları aktardı.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kars'ta merkez üssü Selim ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Sarsıntı saat 19:15'te yaşanırken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

