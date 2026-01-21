İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi açıklamalar yaptı. Sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi'ni kazanabilecek güçte bir takım olduğunu söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde tanınan bir takım. Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gidebilecek bir ekip" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"TUTKULU BİR ATMOSFER OLACAK"

"Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri saniyeler içerisinde tükendi. Fenerbahçe taraftarının maça olan bu ilgisi sizi tedirgin ediyor mu?" sorusuna cevap veren Unai Emery, "Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz. Fenerbahçe, çok tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gidebilecek güçteler. Zor bir maç olacak. Şu anda 11 puanları var. Biz biraz daha avantajlıyız. Kazanırsak ilk 8'e girebiliriz ama onlar da kazandığı takdirde ilk 8'i kovalayacak:" açıklamasında bulundu.

ASENSIO VE DURAN'A ÖVGÜ

Eski öğrencileri Asensio ve Jhon Duran'a karşı bu kez rakip olacağı hatırlatılan İspanyol teknik adam, "İkisi de çok iyi oyuncular. Asensio, çok tecrübeli. Geçen sene birlikteydik. Bizde büyük performans gösterdi. Fenerbahçe, böyle kaliteli oyuncuları alabiliyor. İyi bir takım. Duran da aynı şekilde. Suudi Arabistan'a gitti ve buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Takımdaki eksiklere değinen Emery; Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon McGinn, Allyson ve Ross Barkley'in İstanbul'a gelemediği bilgisini verdi.

