Kıskanmak dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

16 Eylül 2025 tarihinde NOW TV’de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Kıskanmak dizisi, daha yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine girdi. Karakterleri ve hikayesiyle dikkat çeken yapım, hem dönemin toplumsal yapısını hem de insan doğasının karanlık yönlerini ekrana taşıyor. Peki, Kıskanmak dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI

Kıskanmak dizisinin kadrosunda birbirinden ünlü ve deneyimli isimler yer alıyor. Başrolde Seniha karakterine hayat veren Özgü Namal’a, abisi Halit’i canlandıran Mehmet Günsür ve Halit’in nişanlısı Mükerrem’i oynayan Hafsanur Sancaktutan eşlik ediyor.

Dizide ayrıca Selahattin Paşalı (Nüzhet), Beril Pozam (Nalan), Hande Doğandemir (Türkan), Ayda Aksel (Mediha), Dilara Aksüyek (Şükran), İpek Tuzcuoğlu (Şaziye), İştar Gökseven (Enver), Cem Uslu (Cemil), Lila Gürmen (Rukiye) ve Zeynep Yüce (Feride) gibi güçlü isimler de kadroda yer alıyor.

KISKANMAK DİZİSİ KARAKTERLERİ

Seniha Paşazade - Özgü Namal

Çocukluğundan beri sevgisizliğin gölgesinde büyüyen Seniha, annesi tarafından “çirkin ördek yavrusu” olarak görülürken abisi Halit’in gölgesinde kalmıştır. Yılların biriktirdiği öfke ve kıskançlık, onu zekasını intikam için kullanmaya iter.

Halit Paşazade - Mehmet Günsür

Yakışıklılığı ve cazibesiyle dikkat çeken Halit, başarılı bir avukattır. Annesi tarafından el üstünde büyütülmüş, bencil ve doyumsuz bir karakterdir.

Mükerrem Şen - Hafsanur Sancaktutan

Zenginlik içinde büyümüş, güzelliğini en büyük silahı haline getiren genç bir kadındır. Çocukluğundan beri kuzeni Nalan’la kıyaslanması onu kıskanç ve hırslı biri yapmıştır. Halit’le evliliği, hayalini kurduğu hayatın kapılarını açsa da mutluluğu garanti etmez.

Nalan Şevket - Beril Pozam

Eğitimli, zarif ve başarılı bir kadındır. Çocukluğundan beri Halit’e duyduğu ilgi, onun en savunmasız yanıdır. Ancak Halit’in Mükerrem’le evliliği, Nalan’ın hayatında büyük bir kırılmaya yol açar.

Nüzhet Erden - Selahattin Paşalı

Sahne ışıkları altında parlayan genç bir müzisyendir. Dengesiz yapısı, çevresindekileri kimi zaman büyülerken kimi zaman hayal kırıklığına uğratır. Geçmişinden izler taşıyan karmaşık bir karakterdir.

Mediha Paşazade - Ayda Aksel

Ailenin en baskın figürlerinden biridir. Güzellik ve itibar takıntısı olan Mediha, oğlunu gurur kaynağı görürken kızını küçümser. Katı kuralları ve oğluna olan saplantılı sevgisi, aile içindeki tüm dengeleri belirler.

Türkan - Hande Doğandemir

Seniha ve Halit’in çevresindeki en dikkat çekici kadınlardan biridir. Ailenin ve sosyal çevrenin karmaşık ilişkilerinde önemli bir rol oynar.

Şükran - Dilara Aksüyek

Entrika ve oyunlarıyla dikkat çeken karakterlerden biridir. Ailenin dengelerini bozan hareketleriyle hikâyenin gidişatını etkiler.

Şaziye - İpek Tuzcuoğlu

Geleneksel değerleriyle ön planda olan bir karakterdir. Hem aile içindeki hem de sosyal çevredeki davranışlarıyla öne çıkar.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Nahid Sırrı Örik’in 1946’da yayımlanan “Kıskanmak” adlı romanından uyarlandı. Hikayenin merkezinde, ailesi tarafından küçümsenen ve sevgisiz bırakılan Seniha Paşazade var.

Annesi tarafından değersiz görülen, abisi Halit’in gölgesinde büyüyen Seniha’nın içindeki öfke ve kıskançlık, zamanla zekasını intikam için kullanmasına yol açıyor.