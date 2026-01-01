Pakistan’ın Karaçi kentinde yeni yıl gecesi adeta silahlı saldırıya sahne oldu. Havaya açılan ateşten çıkan kurşunların sokaklara isabet etmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında havaya açılan ateş, kent genelinde korku dolu anlara neden oldu. Kutlamalar sırasında sıkılan kurşunların sokaklara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaralandı.

Karaçi’nin Korangi, Golimar, Five Star ve New Sabzi Mandi bölgelerinde yeni yıl kutlamaları sırasında peş peşe silah sesleri duyuldu. Havaya açılan ateş sonucu toplam 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Yaralananlar arasında 6 kadın ve 2 çocuk da yer aldı. Kurşunların rastgele düşmesi, kutlamaların kısa sürede korku dolu anlara dönüşmesine yol açtı.

56 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Güvenlik güçleri, kentin farklı noktalarında havaya ateş açtığı tespit edilen 56 kişiyi yakaladı. Olay sonrası Karaçi genelinde önlemler artırıldı.

