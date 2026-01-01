Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı birçok bölgede yolların kapanmasına neden oldu. Şırnak ve Hakkari ilini birbirine bağlayan İpek Yolu'nda yüzlerce araç karda mahsur kaldı. Ekipler, tır sürücülerine yardım etmek için aralıksız çalışıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gece gündüz demeden sahada görev yapan ekipler, kar nedeniyle kapanan yol ve geçitleri ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

İlçe Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri, her iki ilçede de iş makineleriyle yolları temizleyerek ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İpek Yolunda kar fırtınası! Yüzlerce tır mahsur kaldı

İPEK YOLU'NDA TIRLAR MAHSUR KALDI

Şırnak ile Hakkari’yi birbirine bağlayan ve bölge için büyük önem taşıyan İpek Yolu’nda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken tırlar için ekipler seferber olurken, sürücülere yardım edilerek yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

