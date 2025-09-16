Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve filmler merak konusu!

Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve filmler merak konusu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve filmler merak konusu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli soruları gündeme geldi. Televizyon ekranlarının merakla beklenen yeni yapımı Kıskanmak, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nüzhet Erden, sahne ışıkları altında yeteneğiyle parlayan genç bir müzisyen olarak karşımıza çıkıyor.

Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Nüzhet’i canlandıran Selahattin Paşalı dizinin ilk bölümünün ekranlara gelmesi ile izleyenlerin dikkatini çekti.

Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve filmler merak konusu! - 1. Resim

KISKANMAK DİZİSİ NÜZHET KİMDİR?

Kıskanmak dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nüzhet Erden, sahne ışıkları altında yeteneğiyle öne çıkan genç bir müzisyen olarak izleyiciyle buluşuyor.

Nüzhet, hem çevresindekileri büyüleyen hem de zaman zaman hayal kırıklığına uğratan dengesiz yanlarıyla dizinin dramatik akışına yön veriyor.

Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve filmler merak konusu! - 2. Resim

SELAHATTİN PAŞALI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nüzhet karakterini canlandıran Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum’da tamamlayan Paşalı Darüşşafaka Spor Kulübü’nün basketbol altyapısına transfer oldu ve burada takım kaptanlığı yaptı.

Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve filmler merak konusu! - 3. Resim

Lisans eğitimini Budapeşte’de Sanat Yönetimi alanında tamamlayan oyuncu, 25 yaşında İstanbul’a dönerek Craft Atölye’de oyunculuk eğitimi aldı.

16 Nisan 2022’de Lara Paşalı ile evlenen oyuncunun Leyla Pera adını verdikleri bir kızı var.

Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve filmler merak konusu! - 4. Resim

SELAHATTİN PAŞALI'NIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2017-2018 - Kalp Atışı - Alp Sungur - Yardımcı oyuncu - Show TV
2018 - Bir Umut Yeter - Arda Özkan - Kanal D
2019 - Leke - Arda Yenilmez
2020 - Babil - Hakan Yavuncu - Star TV
2023-2024 - Ömer - Ömer Ademoğlu - Başrol oyuncusu
2025- - Kıskanmak - Nüzhet Erden - NOW

2020-2021 - Aşk 101 - Osman Demirkan - Başrol oyuncusu - Netflix
2022-günümüz - Pera Palas'ta Gece Yarısı - Halit
Yakında - Masumiyet Müzesi - Kemal

2022 - Mukavemet - Rahmi - Tek plan uzun metraj film - Soner Caner
Kurak Günler - Emre - Başrol oyuncusu - Emin Alper

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 39 şüpheli için tutuklama talebi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prens 4. sezon ne zaman, final mi yaptı? Çağlar Ertuğrul yeni sezon için konuştu! - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman, final mi yaptı? Çağlar Ertuğrul yeni sezon için konuştu!Tabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileri - HaberlerTabii Spor ücretli mi, paralı mı, nereden ve nasıl izlenir? TRT Tabii Spor canlı yayın bilgileriRobert Redford kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı? Hollywood yıldızı Redford hayatını kaybetti! - HaberlerRobert Redford kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı? Hollywood yıldızı Redford hayatını kaybetti!Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 belli oldu! Kimler oynayacak, kimler eksik ve sakat? - HaberlerFenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 belli oldu! Kimler oynayacak, kimler eksik ve sakat?Tottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerTottenham-Villarreal maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz canlı yayınlanacak!Kıskanmak dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler - HaberlerKıskanmak dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler
Sonraki Haber Yükleniyor...