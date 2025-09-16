Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler ve filmler merak konusu!

Kıskanmak dizisi Nüzhet kimdir, Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Nüzhet’i canlandıran Selahattin Paşalı dizinin ilk bölümünün ekranlara gelmesi ile izleyenlerin dikkatini çekti.

KISKANMAK DİZİSİ NÜZHET KİMDİR?

Kıskanmak dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nüzhet Erden, sahne ışıkları altında yeteneğiyle öne çıkan genç bir müzisyen olarak izleyiciyle buluşuyor.

Nüzhet, hem çevresindekileri büyüleyen hem de zaman zaman hayal kırıklığına uğratan dengesiz yanlarıyla dizinin dramatik akışına yön veriyor.

SELAHATTİN PAŞALI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nüzhet karakterini canlandıran Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum’da tamamlayan Paşalı Darüşşafaka Spor Kulübü’nün basketbol altyapısına transfer oldu ve burada takım kaptanlığı yaptı.

Lisans eğitimini Budapeşte’de Sanat Yönetimi alanında tamamlayan oyuncu, 25 yaşında İstanbul’a dönerek Craft Atölye’de oyunculuk eğitimi aldı.

16 Nisan 2022’de Lara Paşalı ile evlenen oyuncunun Leyla Pera adını verdikleri bir kızı var.

SELAHATTİN PAŞALI'NIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2017-2018 - Kalp Atışı - Alp Sungur - Yardımcı oyuncu - Show TV

2018 - Bir Umut Yeter - Arda Özkan - Kanal D

2019 - Leke - Arda Yenilmez

2020 - Babil - Hakan Yavuncu - Star TV

2023-2024 - Ömer - Ömer Ademoğlu - Başrol oyuncusu

2025- - Kıskanmak - Nüzhet Erden - NOW

2020-2021 - Aşk 101 - Osman Demirkan - Başrol oyuncusu - Netflix

2022-günümüz - Pera Palas'ta Gece Yarısı - Halit

Yakında - Masumiyet Müzesi - Kemal

2022 - Mukavemet - Rahmi - Tek plan uzun metraj film - Soner Caner

Kurak Günler - Emre - Başrol oyuncusu - Emin Alper