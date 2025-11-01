İstanbul’da sürpriz buluşma! Bakan Fidan Hamas heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze’deki ateşkes süreci ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması konuları ele alındı.

Toplantının, Türkiye’nin Gazze’deki insani krizin hafifletilmesi ve kalıcı ateşkes çabaları kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

ABD'DEN HAMAS'A 'GÜVENLİ GEÇİŞ' TEKLİFİ!

Öte yandan ABD merkezli Axios haber sitesinin aktardığına göre, Washington yönetimi Hamas üyelerine “İsrail kontrolündeki bölgelerden kendi kontrol alanlarına güvenli geçiş” teklifinde bulundu.

Habere göre, hem ABD hem de İsrailli yetkililer söz konusu teklifi doğruladı.

İSRAİL, ATEŞKESİ BOZMAK İÇİN BAHANE ARIYOR

Gazze’deki geçici ateşkesin ardından bölgede tansiyon yeniden yükselmişti. İsrail ordusu, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek bölgeye yönelik yeni saldırılar başlatmış, bu saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk hayatını kaybetmişti.

Uluslararası kamuoyu saldırıları “orantısız güç kullanımı” olarak değerlendirirken, bölgedeki insani krizin derinleştiğine dikkat çekti.

TRUMP KAMERALAR ÖNÜNDE DESTEKLEDİ, PERDE ARKASINDA RAHATSIZLIK VARDI

ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyu önünde İsrail’in tepkisini destekleyen açıklamalar yapsa da, Beyaz Saray’daki kaynaklar, perde arkasında Washington yönetiminin saldırıların boyutundan rahatsız olduğunu aktardı.