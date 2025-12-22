Gündemde kentsel dönüşüm tanınma yardımı miktarı var. İstanbul’da deprem riskine karşı hızlandırılan kentsel dönüşüm sürecinde devlet destekleri araştırılıyor. “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında sağlanan taşınma yardımı, hibe ve kredi destekleriyle birlikte binlerce konut ve iş yerini kapsayan dönüşüm süreci devam ediyor.

Muhtemel İstanbul depremine karşı riskli yapı stokunun azaltılması amacıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm destekleri, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle taşınma yardımı tutarı, kimlerin bu destekten faydalanabileceği ve başvuru sürecinin nasıl işlediği merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TAŞINMA YARDIMI NE KADAR?

Kentsel dönüşüm kapsamında sağlanan taşınma yardımı, “Yarısı Bizden” kampanyası çerçevesinde konut ve iş yerleri için tek seferlik hibe olarak ödeniyor. Buna göre hak sahiplerine geri ödemesiz 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Taşınma yardımı, dönüşüm sürecine giren bağımsız bölümler için 1 konut veya 1 iş yeri olacak şekilde uygulanıyor. Dönüşüm sırasında dairede kiracı bulunuyorsa ödeme kiracıya, boşsa ev sahibine yapılıyor. Böylece hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların geçiş sürecinde mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TAŞINMA YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Taşınma yardımından yararlanabilmek için öncelikle yapının riskli yapı olarak tespit edilmesi gerekiyor. Bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar tarafından yapılan inceleme ve karot testi sonucunda riskli olduğu belirlenen binalar kampanya kapsamına alınıyor.

Hak sahiplerinin kat maliklerinin anlaşmasını sağlaması ve dönüşüm sürecine resmi olarak dahil olması şart. Dairede fiilen ikamet eden kiracılar da taşınma yardımı alabiliyor. Yardımdan yararlanmak için gelir düzeyi, kredi notu ya da bankacılık geçmişi gibi kriterler aranmıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU SÜRECİ

“Yarısı Bizden” kampanyasına başvuruda ilk adım, binanın riskli yapı tespitinin yapılması. Ardından kat irtifakı kurularak hak sahiplerinin anlaşmasıyla birlikte başvuru ilçe belediyeleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular için e-Devlet zorunluluğu bulunmuyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde inşaatları TOKİ veya Emlak Konut GYO üstleniyor. Bu modelde vatandaşlara 875 bin liralık hibe verilip, bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

2025 YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE KADAR?

Kampanya kapsamında "yüklenici firma ile dönüşüm modeli" çerçevesinde bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor. Böylece hak sahiplerine toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor.

İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ile 125 bin lira taşınma desteğini içeren toplam 1 milyon lira destekte bulunuluyor.

