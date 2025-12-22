Hurda araç uygulamasıyla birlikte ÖTV’siz sıfır otomobil alımına yönelik yeni bir dönem başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenleme, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerinden çok çocuklu ailelere kadar geniş bir kesimi kapsarken yerli otomobil satışlarını artırmayı ve eski araçları trafikten çekmeyi hedefliyor.

Dar gelirli ailelerin otomobile erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir teşvik paketi gündemde. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, belirli şartları sağlayan vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle sıfır araç alma imkanı sunulması planlanıyor. Düzenlemenin detayları netleşirken kimlerin ÖTV'siz sıfır araç teşvikinden yararlanabileceği merak ediliyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Hazırlanan destek programı öncelikli olarak dar gelirli aileleri ve ilk kez otomobil sahibi olacak vatandaşları kapsıyor. Özellikle daha önce üzerine kayıtlı aracı olmayan ya da çok eski araçlara sahip olan hanelerin otomobile erişimini kolaylaştırmak hedefleniyor. Programda gelir düzeyi, hane yapısı ve çocuk sayısı gibi kriterlerin belirleyici olması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmasına göre, destekten yararlanacak kişiler belirli sosyal ve ekonomik şartları taşıyacak. Bu sayede hem sosyal refahın artırılması hem de iç pazarda yerli üretimin payının yükseltilmesi planlanıyor.

ÖTV'siz araç teşvikten kimler yararlanacak?

25 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLARA ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ

Sabah'ın haberine göre düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılması karşılığında ÖTV’siz sıfır otomobil alınabilmesi oldu. Bu uygulamayla trafikteki yaşlı ve çevreye zararlı araçların azaltılması hedefleniyor. Hurdaya ayrılan araçların yerine yalnızca belirlenen şartları taşıyan yerli otomobiller alınabilecek.

ÖTV'siz sıfır araç fırsatı

3 VE ÜZERİ ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL DESTEK

Program kapsamında 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için özel bir finansman modeli planlanıyor. Bu ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli kredi imkanları ve esnek geri ödeme planları sunulacak. Böylece kalabalık ailelerin ulaşım ihtiyacının daha uygun koşullarla karşılanması amaçlanıyor.

Yetkililer, çok çocuklu ailelerin otomobile erişiminin sosyal hayat ve iş gücüne katılım açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

25 yaş üstü araçlar için ÖTV muafiyeti

DÜZENLEME MECLİS'E SUNULACAK

“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”na ilişkin yasal düzenlemenin 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından uygulamanın kısa süre içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Yasal altyapının oluşturulmasıyla birlikte başvuru şartları, kapsam detayları ve uygulama takvimi netleşecek.

Hangi otomobiller şartları karşılıyor?

HANGİ OTOMOBİLLER ŞARTLARI KARŞILIYOR?

ÖTV muafiyeti yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsayacak. Bu şartla birlikte ithal araçlar destek dışında bırakılırken yerli üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın özellikle yerli elektrikli otomobil satışlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? Hurda Teşviki henüz Meclis'ten geçmedi. Teklifin detayları için resmi açıklamalar bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası