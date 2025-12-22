TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye’de konut imarlı arsa fiyatları Kasım 2025 itibarıyla son 1 yıllık süreçte %19,77 arttı ve ortalama metrekare fiyatı 6.459 TL oldu. Böylece ortalama arsa fiyatında artış, yıllık %31,07 olarak gerçekleşen enflasyonun gerisinde kaldı. Bazı illerde artışlar hem ülke ortalaması hem de yıllık TÜFE’yi geçerken, bazı illerde geride kaldı. 3 büyükşehir de gösterdiği performansla şaşırttı…

Gayrimenkul sektörü hareketli bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, konut imarlı arsa fiyatlarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye genelinde konut imarlı arsa ortalama metrekare fiyatı 2024 yılını 5.486 TL’den tamamlamıştı. Kasım 2025’te ise ortalama fiyatlar Endeksa verilerine göre 6.459 TL’ye ulaştı. Son 1 yıllık dönemde ise konut imarlı arsa fiyatları ortalama %19,77 oranında yükseldi. Arsa fiyatlarındaki artış, %31,07 olan yıllık enflasyona yenildi.

İller bazında bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Endeksa tarafından ölçülen verilerde; bazı şehirlerde konut imarlı arsa fiyatlarının bu yıl hem ortalamanın hem de enflasyonun üzerinde arttığı, bazı illerde ise geride kaldığı görülüyor.

ARSA FİYATI EN ÇOK ARTAN İLLER Son 1 yıllık dönemde konut imarlı arsa fiyatının en çok arttığı ilk 10 il:

-Diyarbakır: 8.426 TL/m2 (%65,90)

-Van: 4.795 TL/m2 (%49,80)

-Bitlis: 5.240 TL/m2 (%46,61)

-Ağrı: 2.001 TL/m2 (%43,34)

-Şırnak: 5.478 TL/m2 (%42,51)

-Hakkâri: 3.245 TL/m2 (%42,20)

-Rize: 4.966 TL/m2 (%40,80)

-Manisa: 6.082 TL/m2 (%36,25)

-Trabzon: 7.022 TL/m2 (%34,70)

-Ardahan: 3.633 TL/m2 (%32,98)

ARSA FİYATI EN AZ ARTAN İLLER Son 1 yıllık dönemde konut imarlı arsa fiyatının en az yükseldiği ilk 10 il:

-Bartın: 2.307 TL/m2 (%0,52)

-Isparta: 2.901 TL/m2 (%4,54)

-Nevşehir: 4.448 TL/m2 (%6,69)

-Kastamonu: 2.798 TL/m2 (%6,79)

-Adıyaman: 6.939 TL/m2 (%7,15)

-Kilis: 3.713 TL/m2 (%7,19)

-Eskişehir: 7.565 TL/m2 (%7,27)

-Karabük: 2.466 TL/m2 (%8,25)

-Mersin: 5.444 TL/m2 (%8,73)

-Çankırı: 3.081 TL/m2 (%9,92)

DOĞU İLLERİ ZİRVEDE Konut imarlı arsa fiyatlarının bu yıl en fazla Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yükseldiği görülüyor. Sektör temsilcileri, bu illerde arsa fiyatlarının önceki yıllarda Türkiye ortalamasına göre düşük kaldığını, bu sebeple 2025 yılında söz konusu bölgelerin arayı kapattığını ifade ediyor.



Doğu Karadeniz’de Rize ve Trabzon da konut imarlı arsa fiyatı artışında öne çıktı. Batı Anadolu’da ise sadece Manisa, en çok değerlenen ilk 10 arasında yer aldı.

3 BÜYÜKŞEHİR YOK İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut imarlı arsa fiyatlarında yıllık artış sırasıyla %14,56, %22,64 ve %16,19 olarak gerçekleşti. İlk 10’a giremeyen her 3 şehirde de performans, yıllık enflasyonun altında kaldı.



Sektör temsilcileri, 3 büyükşehirde fiyatların önden koştuğunu ve İstanbul’da ortalama metrekare arsa fiyatının 20 bin TL’ye yaklaşarak Türkiye ortalamasının 3 kat üzerinde gerçekleştiğini belirterek, 2025’teki artışların bu sebeple geride kaldığını aktarıyor.

