Kıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

- Güncelleme:
Kıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Kıskanmak dizisi yayın tarihi belli oldu. Nahid Sırrı Örik’in unutulmaz romanından uyarlanan, Özgü Namal’ın başrolünde parladığı dizi, güçlü hikayesi ve yıldız kadrosuyla ekranlara gelmek için gün sayıyor.

Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni projesi Kıskanmak, kıskançlık ve aile içi çatışmaların gölgesinde hikayesiyle izleyicileri NOW TV ekranlarına kilitlemeye hazırlanıyor.  Peki, Kıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

KISKANMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kıskanmak dizisi ilk bölümü, 16 Eylül 2025 Salı günü saat 20.00’de NOW TV’de yayınlanacak. Dizinin, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşması planlanıyor. Hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çeken yapım, Salı günü Bahar, Kral Kaybederse ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileriyle reytinglerde mücadele edecek.

Kıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu - 1. Resim

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kıskanmak dizisi, Ay Yapım imzasıyla NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 

Kıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu - 2. Resim

KISKANMAK DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Ay Yapım imzalı dizinin yapımcılığını  Kerem Çatay' üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alıyor. Şahin, Fırtına, Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Ramo, Leyla: Hayat...Aşk...Adalet ve daha birçok dizinin senaryosunu kaleme aldı.

