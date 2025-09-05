Kıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni projesi Kıskanmak, kıskançlık ve aile içi çatışmaların gölgesinde hikayesiyle izleyicileri NOW TV ekranlarına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Kıskanmak dizisi ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

KISKANMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kıskanmak dizisi ilk bölümü, 16 Eylül 2025 Salı günü saat 20.00’de NOW TV’de yayınlanacak. Dizinin, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşması planlanıyor. Hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çeken yapım, Salı günü Bahar, Kral Kaybederse ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileriyle reytinglerde mücadele edecek.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kıskanmak dizisi, Ay Yapım imzasıyla NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

KISKANMAK DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Ay Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Kerem Çatay' üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alıyor. Şahin, Fırtına, Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Ramo, Leyla: Hayat...Aşk...Adalet ve daha birçok dizinin senaryosunu kaleme aldı.