Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kapıkule'de tır parkı krizi! Çift yönlü 7 kilometre kuyruk oluştu

Kapıkule'de tır parkı krizi! Çift yönlü 7 kilometre kuyruk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kapıkule, Ruhsatsız, Tır Kuyruğu, Gümrük, Ulaşım, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ruhsatsız olduğu ortaya çıkan tır parkı kapatıldı. Dinlenmek için yer bulamayan tır şoförleri ise çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısı bölgesindeki bir tır parkının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesi dolayısıyla Avrupa'ya ihraç yüklerini taşıyan tır sürücüleri, ülkeye giriş ve çıkışlarda araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.

DİNLENME ZAMANLARINI YOL KENARINDA GEÇİRİYORLAR

Dinlenme süreleri sırasında araçlarını hareket ettirmemeleri gereken sürücüler, yol kenarında bekleyerek bu sürenin dolmasını bekliyor.

Parklarda yer bulamayan yüzlerce tır, Kapıkule kara yolu üzerinde çift yönlü olarak 7 kilometre kuyruk oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, yol boyunca önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kapıkule'de tır parkı krizi! Çift yönlü 7 kilometre kuyruk oluştu - 1. Resim

"YOL KENARINA ÇEKMEK İÇİN 2 TUR ATTIM"

Tır sürücüsü Resul Cevahir bölgedeki bir tır parkının kapatılmasından dolayı şoförler olarak yer bulamadıklarını söyledi.

Yurt dışına çıkış için yol üzerinde beklemek zorunda kaldıklarını belirten Cevahir, "Sıkıntılı oluyor. Diğer parklar da dolu zaten." dedi. Sinan Bala da yol üzerinde çift taraflı olarak kuyruk oluştuğunu belirtti.

Kapıkule'de tır parkı krizi! Çift yönlü 7 kilometre kuyruk oluştu - 2. Resim

Araçlarını park edecek yer bulamadıklarını ifade eden Bala, "Ben aracımı buraya çekmeye çalışırken bir iki tur attım burada. Şansa burayı boş buldum. Yaklaşık 7-8 kilometre kuyruk var." dedi.

Öte yandan mühürlenen tır parkının 3 bin 500 araç kapasiteli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli olduTOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak, hangi ilçelerde?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin farkındayım - Gündem"Bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin farkındayım"Kimsesiz ölülerin mallarına çökmüşler! 100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler çetesi' çökertildi - Gündem'Ölüler Çetesi' çökertildi! Öyle bir tezgah var ki...Cumhurbaşkanı Erdoğan İSEDAK toplantısında duyurdu: Suriye'ye özel destek programını başlatıyoruz - Gündem"Suriye'ye özel destek programını başlatıyoruz"Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu - Gündemİşte Ahmet Özer için istenen cezaFatih Özer'in intiharıyla ilgili gündem olan iddia yalanlandı! Çarşaf ve banyo havlusuyla... - GündemÖzer'in intiharında gündem olan iddia yalanlandı!Çankırı'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemÇankırı'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...