Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Kıskanmak 2. bölüm için geri sayım

NOW TV ekranlarının yeni sezon dizisi Kıskanmak, 16 Eylül 2025 tarihinde izleyicilerle ilk kez buluştu. Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür gibi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Peki, Kıskanmak yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Kıskanmak dizisinde 2. bölüm için geri sayım başladı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Kıskanmak dizisinin 2. bölümü, 23 Eylül 2025 Salı akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Dizi, her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek.

KISKANMAK DİZİSİNİN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kıskanmak dizisinin 2. bölümünde, Seniha'nın annesini ittikten sonra yaşadığı kriz derinleşiyor. Halit'in ondan şüphelenmesi ve Mediha'nın uyanıp gerçeği söyleme ihtimali, Seniha'yı Paşazade evine iyice hapsediyor. Onun yokluğunu fırsat bilen Nalan ise Nüzhet'e yaklaşmanın yolunu buluyor. Mükerrem, eski yaralı hikayesinin kahramanı Nüzhet'i hayatlarından uzaklaştırmak için Halit'i etkisi altına alıyor. Ancak bu hareketinin Nüzhet'i ona daha çok yaklaştıracağından habersizdir.

KISKANMAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?