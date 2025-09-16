Sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olan Kıskanmak dizisi, NOW TV’nin yeni sezon projeleri arasında dikkat çekiyor. Ay Yapım imzasıyla ekrana gelmeye hazırlanan dizi aile içi çatışmaları derinlemesine işliyor.

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Özgü Namal, Seniha karakterini oynarken, abisi Halit rolünde ise Mehmet Günsür olacak. Dizinin başlamasına saatler kala, "Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?" sorusu yeniden gündeme geldi.

KISKANMAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bazı yerel haberlerde Kıskanmak dizisinin Beyoğlu'nda, Temel Apartmanı'nda bazı sahnelerin çekildiği belirtiliyor. Yapım tarafından nerede çekildiğine dair herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak fragmana bakıldığında İstanbul'da geçtiği tahmin ediliyor.

KISKANMAK DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kıskanmak dizisi uyarlamadır. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlandığı bilgisi paylaşıldı.

KISKANMAK BU AKŞAM VAR MI?

Kıskanmak dizisi bu akşam yani 16 Eylül Salı günü 20:00'da NOW TV'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

NOW TV'nin yayın akışında yer alan dizinin birinci bölümünde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Ayrıca kadroda Hande Doğandemir, Ayda Aksel, Beril Pozam, Dilara Aksüyek ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler de yer alıyor.