Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?

Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerini Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür gibi isimlerin yer aldığı “Kıskanmak” dizisi bu akşam NOW TV'de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, "Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?" İşte tüm ayrıntılar...

Sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olan Kıskanmak dizisi, NOW TV’nin yeni sezon projeleri arasında dikkat çekiyor. Ay Yapım imzasıyla ekrana gelmeye hazırlanan dizi  aile içi çatışmaları derinlemesine işliyor.

Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - 1. Resim

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Özgü Namal, Seniha karakterini oynarken, abisi Halit rolünde ise Mehmet Günsür olacak. Dizinin başlamasına saatler kala, "Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - 2. Resim

KISKANMAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bazı yerel haberlerde Kıskanmak dizisinin Beyoğlu'nda, Temel Apartmanı'nda bazı sahnelerin çekildiği belirtiliyor. Yapım tarafından nerede çekildiğine dair herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak fragmana bakıldığında İstanbul'da geçtiği tahmin ediliyor.

Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - 3. Resim

KISKANMAK DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kıskanmak dizisi uyarlamadır. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - 4. Resim

KISKANMAK BU AKŞAM VAR MI?

Kıskanmak dizisi bu akşam yani 16 Eylül Salı günü 20:00'da NOW TV'de ilk bölümüyle ekrana gelecek. 

Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - 5. Resim

NOW TV'nin yayın akışında yer alan dizinin birinci bölümünde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - 6. Resim

Ayrıca kadroda Hande Doğandemir, Ayda Aksel, Beril Pozam, Dilara Aksüyek ve İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimler de yer alıyor.

