Haberler > Gündem > Bisikletini istedikleri çocuğu kovaladılar! Araba çarpsa da bir olup dövdüler

Bisikletini istedikleri çocuğu kovaladılar! Araba çarpsa da bir olup dövdüler

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 16 ve 13 yaşındaki çocuklar, 10 yaşındaki A.U.İ.’nin bisikletini istedi. Çocuk vermeyince tehdit edildi, sokakta kovalandı. Kovalamaca sırasında 10 yaşındaki çocuğa araba çarparken kısa sürede yakalanan şahıslar tutuklandı.

İstanbul Kağıthane’de 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S., tek başına bisikletle gezen 10 yaşındaki A.U.İ.’yi görüp bisikletini istedi.

BIÇAKLAMAKLA TEHDİT ETTİLER

A.U.İ. bisikletini vermek istemeyince diğerleri tarafından başka zaman bıçaklanmakla tehdit edilip kovalandı. Mağdur çocuk kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobil kendisine çarptı ve çevredekiler kendisiyle ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra çevredekiler dağılırken, suça sürüklenen çocuklar tekrar mağdur A.U.İ.’nin yanına geldi ve tekme ile tokatlarla hem kendisini hem de bisikletini darp etmeye başladı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Olayın ardından 10 yaşındaki mağdur A.U.İ. ile babası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi oldu. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken suça sürüklenen çocuklar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade vermelerinin ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçundan tutuklandı.

