Halit Yukay davasında yeni gelişme! Gemi kaptanına istenen ceza belli oldu

Yalova'dan 4 Ağustos 2025'te 'Graywolf' adlı teknesiyle Bozcaada'ya doğru yola çıkan iş insanı 43 yaşındaki Halit Yukay, Balıkesir'in Erdek açıklarında meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı ve kazaya karıştığı öne sürülen 'Arel 7' kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

CANSIZ BEDENİ 30 GÜN SONRA BULUNDU

Kazanın yaşandığı gün, Halit Yukay'ın teknesi Yalova yat limanından denize açıldıktan kısa süre sonra parçalanmış ve yarı batık şekilde Erdek açıklarında bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda Yukay'ın cesedi yaklaşık 30 gün sonra denizden çıkarıldı.

Yukay, 9 Eylül 2025'te öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Soruşturma süresince kazanın detayları titizlikle incelendi. Savcılık, geminin çarpışmanın ardından durmayarak yardım sağlamadığını belirledi. Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı ileri sürülen 'Arel 7' gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' ve 'yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame ilgili mahkemeye gönderildi.