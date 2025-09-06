Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı

Balıkesir'in Erdek açıklarında günlerdir sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay'ın cansız bedeni İstanbul'a getirilmişti. Yukay için bugün düzenlenen cenaze törenine, merhumun ailesi, dostları ve iş dünyasından birçok tanınmış isim eşlik etti.

CANSIZ BEDENİ 30 GÜN SONRA DENİZDEN ÇIKARILDI

Yalova'dan 4 Ağustos tarihinde "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay (43), Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan aramalar sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulunmuştu.

Cesedin bütünlüğünün bozulma riski nedeniyle çıkarma çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri katıldı. Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenaze, asansör sistemiyle özel eğitimli dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden çıkarıldı.

Geçtiğimiz gün saat 19.25 sıralarında denizden alınan cenaze, işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edildi.

CENAZEDE KIVANÇ TATLITUĞ’UN DUYGUSAL ANLARI…

Halit Yukay’ın cenezesinde Seda Bakan, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin yanı sıra iş dünyasından da birçok kişi yer aldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, sevenleri Halit Yukay’a son görevlerini gözyaşlarıyla yerine getirdi.

Törenden sonra yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ, Yukay’ın tabutunu omzunda taşıdı.

ISRARLI SORULARA KIZI TEPKİ GÖSTERDİ

Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarının ısrarlı sorularını cevapsız bırakmayı tercih etti. "Söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna yalnızca "Hayır" cevabını veren Tatlıtuğ, merhumun tabutuna yöneldiği sırada soruların sürmesi üzerine, “Ben müsaade isteyebilir miyim?” diyerek tepki gösterdi.

Seda Bakan ve eşi Ali Erel de dostları Halit Yukay'ın cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazı, öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camii’nde kılındı. Halit Yukay’ın naaşı, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.