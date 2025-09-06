Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı

Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanarak hayatını kaybeden iş adamı Halit Yukay’ın cenazesi, kaybolduktan 19 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde bulunmuştu. Yukay, bugün İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye gelen Yukay’ın yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü oyuncunun tabutu omuzlarında taşıdığı görüldü.

Balıkesir'in Erdek açıklarında günlerdir sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay'ın cansız bedeni İstanbul'a getirilmişti. Yukay için bugün düzenlenen cenaze törenine, merhumun ailesi, dostları ve iş dünyasından birçok tanınmış isim eşlik etti.

Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ 30 GÜN SONRA DENİZDEN ÇIKARILDI

Yalova'dan 4 Ağustos tarihinde "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay (43), Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan aramalar sonucu 68 metre derinlikte ölü olarak bulunmuştu. 

Cesedin bütünlüğünün bozulma riski nedeniyle çıkarma çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri katıldı. Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenaze, asansör sistemiyle özel eğitimli dalgıçlar tarafından tek parça halinde denizden çıkarıldı. 

Geçtiğimiz gün saat 19.25 sıralarında denizden alınan cenaze, işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edildi.

Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı - 2. Resim

CENAZEDE KIVANÇ TATLITUĞ’UN DUYGUSAL ANLARI…

Halit Yukay’ın cenezesinde Seda Bakan, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin yanı sıra iş dünyasından da birçok kişi yer aldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, sevenleri Halit Yukay’a son görevlerini gözyaşlarıyla yerine getirdi.

Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı - 1. Resim

Törenden sonra yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ, Yukay’ın tabutunu omzunda taşıdı.

Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı - 2. Resim

ISRARLI SORULARA KIZI TEPKİ GÖSTERDİ

Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarının ısrarlı sorularını cevapsız bırakmayı tercih etti. "Söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna yalnızca "Hayır" cevabını veren Tatlıtuğ, merhumun tabutuna yöneldiği sırada soruların sürmesi üzerine, “Ben müsaade isteyebilir miyim?” diyerek tepki gösterdi.

Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı - 3. Resim

Seda Bakan ve eşi Ali Erel de dostları Halit Yukay'ın cenaze törenine katıldı.

Halit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı - 4. Resim

Cenaze namazı, öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camii’nde kılındı. Halit Yukay’ın naaşı, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere Parlamentosu’nda skandal! Meclis oturumuna gizli cihaz yerleştirildi1293 gündür ölüsü ya da dirisi bulunamadı! Tır sürücüsünün ailesi ümidini kesti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuruluş Osman’a Arka Sokaklar’dan sürpriz isim! Genç oyuncu kadroda - MagazinKuruluş Osman’a Arka Sokaklar’dan sürpriz isimSon projesinden başlamadan ayrılmıştı… Ozan Güven sosyal medyada sessizliğini bozdu - MagazinSon projesinden başlamadan ayrılmıştı… Sitemkar paylaşımAlmeda Baylan'ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararı - MagazinEvliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararıBella Hadid, Kahramanmaraşlı balcı amcayı paylaştı - MagazinBella Hadid, Kahramanmaraşlı balcı amcayı paylaştıEzgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendi - MagazinAyağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendiHakan Sabancı'dan ayrıldı, gelin oldu! Hande Erçel'i gören herkes beğeni yağdırdı - MagazinGelin oldu! Gören herkes beğeni yağdırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...