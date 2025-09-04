Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halit Yukay'ın elleri ve yüzü parçalanmış!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmara'da teknesi battıktan sonra denizde kaybolan Halit Yukay'ın cenazesi 31 günün sonunda çıkarıldı. Yukay'ın elleri ve yüzünün balıklar tarafından parçalandığı öğrenildi.

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında teknesi batan ve kayıplara karışan iş adamı Halit Yukay'ın cenazesi bir aydır didik didik aranıyordu. 

Erdek açıklarından denizin 68 metre derinliğinde Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen bir ceset tespit edildi. Denizin altındaki parçalanmış tekneye sıkışmış cesedin çıkarılması için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından o tarihte çalışmalara başlandı.

31 GÜN SONRA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Ancak deniz dibindeki akıntı ve görüşün kötü olması sebebiyle cesedin izi bir kez daha kaybedildi. 12 gün süren çalışmalar sonrasında Yukay'ın cesedi TCG Alemdar gemisi tarafından ROV cihazıyla yeniden tespit edilip saat 19.25 sularında ikmalli dalış sistemi ile dalgıçlar tarafından kazanın ardından 31 gün sonra yüzeye çıkarıldı.

"ÇEKMESİNLER" TALİMATI

Önce Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Yukay'ın cesedi ardından cenaze aracına koyularak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkışında gazetecilerin görüntü almaması için bir kişinin araç sürücülerine "Uzunları yakın, gözlerine tutun, gözlerini alın, çekemesinler" şeklinde komut vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

BALIKLAR CESEDİ PARÇALAMIŞ!

Dün gece saat 23,30 sularında Bursa Adli Tıp Morguna getirilen Halit Yukay'ın cesedi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. 31 gün sonra denizin dibinden çıkarılabilen iş insanının elleri ve yüzünün balıklar tarafından parçalandığı öğrenildi. Yukay'ın naaşı yine cenaze arabasıyla birlikte defnedilmek üzere İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na doğru yola çıktı.

