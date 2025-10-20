Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vatandaşlar fark etti, hemen ekiplere haber verdi! 300 ton tek seferde kül oldu

Vatandaşlar fark etti, hemen ekiplere haber verdi! 300 ton tek seferde kül oldu

Güncelleme:
Vatandaşlar fark etti, hemen ekiplere haber verdi! 300 ton tek seferde kül oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman'da sabah çıkan yangında, Piri Reis Mahallesi’ndeki boş bir arazide bulunan yaklaşık 300 ton saman balyası tamamen yandı. Ekipler yangının nedenini araştırıyor.

Karaman'da sabah saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 300 ton saman balyası kül oldu.

Olay, Piri Reis Mahallesi Küme Evleri yakınlarındaki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, arazideki saman balyalarının tutuştuğunu fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar fark etti, hemen ekiplere haber verdi! 300 ton tek seferde kül oldu - 1. Resim

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak büyük miktarda saman tamamen yandı. Yangını fark eden bir görgü tanığı, "Her şey bir anda oldu, alevler birden balyaları sardı" ifadelerini kullandı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

