Vatandaşlar fark etti, hemen ekiplere haber verdi! 300 ton tek seferde kül oldu

Karaman'da sabah saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 300 ton saman balyası kül oldu.

Olay, Piri Reis Mahallesi Küme Evleri yakınlarındaki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, arazideki saman balyalarının tutuştuğunu fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak büyük miktarda saman tamamen yandı. Yangını fark eden bir görgü tanığı, "Her şey bir anda oldu, alevler birden balyaları sardı" ifadelerini kullandı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.