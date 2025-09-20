Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karaman'da açılış izdihamı! Polis bile ezilme tehlikesi geçirdi

Karaman'da açılış izdihamı! Polis bile ezilme tehlikesi geçirdi

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri

Karaman'da bir takı ve kozmetik ürün satışı yapan mağazanın açılışı izdihama neden oldu. İndirimden faydalanmak isteyenler birbiriyle yarışırken, görevliler polisten yardım istedi. Duruma müdahale eden polisler ezilme tehlikesi geçirdi.

Karaman'da mağaza açılışı izdihama neden oldu. Takı ve kozmetik ürün mağazası açılışındaki kampanyayı duyan kadınlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelerek sokağı trafiğe kapattı.

İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen kadınlar saat 11.00'da mağaza kepenklerinin açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için kıyasıya yarışa girdi. Açılan kapılara kadınlar hücum edince, mağaza yetkilileri ve çalışanları durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Karaman'da açılış izdihamı! Polis bile ezilme tehlikesi geçirdi - 1. Resim

GÖREVLİLER POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Görevliler yaşanan izdihamı önleyemeyince polisten yardım istedi. Bunun üzerine Fenari Mahallesi 9. Sokak üzerindeki iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman sözlü kavgaların yaşandığı izdihamda bazı kadınlarsa izdihamı görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Karaman'da açılış izdihamı! Polis bile ezilme tehlikesi geçirdi - 2. Resim

POLİS MEMURU EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ 

Açılışa gelen ve araçlarını sokak girişine hatalı park eden sürücülere ise trafik ekiplerince ceza yazıldı. Mağaza çalışanları izdihamı önlemek için kepenkleri aralıklarla açarak gruplar halinde kadınları içeriye alırken, mağaza girişinde güvenlik önlemi alan polis memurlarından biri kepenklerin açılmasıyla içeriye hücum eden müşterilerin arasında kalarak ezilme tehlikesi yaşadı. Zor anlar yaşayan polis memuru kendisini kalabalık arasından güçlükle dışarı atarak vatandaşlara geriye açılması için uyarıda bulundu. Polisi çileden çıkaran kadınlar yapılan uyarının arından geri çekildi.

Karaman'da açılış izdihamı! Polis bile ezilme tehlikesi geçirdi - 3. Resim

