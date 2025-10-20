Bıçaklı kavgada can veren çocuğun annesi feryat etti! "Tarla gibi yapmış oğlumu"

Olay, geçen yıl 25 Aralık'ta Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Muhammet Talay (26), bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S.'nin (23) evinin yakınında aracında beklemeye başladı. Durumu fark eden A.S.'nin babası Ö.S. ve yakınları, Talay'ın yanına giderek tartışmaya başladı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Talay karnından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Talay, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası, Ö.S., kızı A.S. ve diğer yakınları gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIMIŞTI

Öte yandan, tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Seyit Muhammet Talay'ın aracının yanına gelen iki kişinin, genci evin önünden geçmemesi yönünde uyardığı, namus meselesine dönüşeceği yönünde uyarılarını sürdürdüğü görüldü.

Seyit Muhammet Talay'ın ölümüyle ilgili biri tutuklu 4 kişinin yargılandığı dava, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ederken, çocuklarının ölümünün üzerinden geçen 10 ayın ardından Talay ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

"OĞLUMUZU KAYBETTİK, BİR DE İFTİRALARLA UĞRAŞIYORUZ"

Baba Ramazan Talay, olaydan önce oğlunun tehdit edildiğini, 4 Kasım 2024 tarihinde de darp edildiğini ileri sürerek, "Biz o dönemde de şikayette bulunduk. Oğlum 40 gün sonra vahşice katledildi. Üç duruşmadır sürekli olarak 'Muhammet'i ailesi öldürdü' şeklinde yalan beyanlarda bulunuyorlar. Bizi suçlayarak kendi suçlarını örtmeye çalışıyorlar. Biz oğlumuzu kaybettik, bir de iftiralarla mücadele ediyoruz. Olayın tüm delilleri ortada" dedi.

"DARP EDİP BIÇAKLADILAR"

Anne Sevim Talay olayı şu sözlerle anlattı:

"Çocuğum arabasıyla giderken önünü kestiler. Önce kafasına sert bir cisimle vurdular, sonra arabadan indirip 30 santimlik bir bıçakla defalarca bıçakladılar. Aracın kaportasında dahi darbe izleri var. Görgü tanıkları olayı gördü ama bazıları korkutuldu. Biz 10 aydır adaletin yerini bulmasını bekliyoruz."

ALACAK VERECEK İDDİASI

Anne Talay, oğlunun bir alacak-verecek meselesi nedeniyle hedef haline geldiğini ileri sürerek, "43 bin liralık bir alacak meselesi yüzünden oğlumun canı alındı. Oğlum tehdit edildi, defalarca arandı. 'Yanına kimseyi alma, tek gel' diye mesajlar atıldı" diye konuştu.

"BİR LİTRE SÜT ALIP İÇİREMEDEN BÜYÜTTÜM"

Konuşurken gözyaşlarına boğulan anne, "Ben çocuğuma bir litre süt alıp içiremeden nasıl zorluklarla büyüttüm, çiftçi olduğumuz için ne zorluklarla yetiştirdik. Bir de 'ben yapmadım' diyorsun. Bana bu acıları yaşattın. Çocuğum kimseye kötü davranmadı; herkese iyilik yapardı. iyiliğinin kurbanı oldu. Ben nasıl yaşayacağım bu durumda? Adaleti 10 aydır bekliyorum. Biz devlete ve adalete güvendik. Gencecik çocuğumu öldürdüler. Adalet yerini bulsun. Ben onu tam yetiştirdim, rahat etsin diye düşünmüştüm; kıskandılar, çocuğumu öldürdüler" ifadelerini kullandı.

AİLENİN AVUKATI: "SANIKLARIN MÜŞTEREK FAİLİ OLDUĞU AÇIK"

Ailenin avukatı Huriye Erbuğa, davadaki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, dosyada biri tutuklu olmak üzere dört sanığın yargılandığını belirtti. Erbuğa, "Katıldığımız duruşmalarda sanıklar, cinayetten Talay ailesini sorumlu tutuyorlar ancak dosyada yer alan deliller, tanık ifadeleri ve olayın bütününe bakıldığında sanıkların suç işleme kastı kapsamında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri açıkça ortadadır. Sanıkların müşterek faili olduğu, yani suçu birlikte işledikleri dosya kapsamındaki delillerle sabittir" dedi.