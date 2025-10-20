Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı

West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı

- Güncelleme:
West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Londra Olimpiyat Stadyumu 20 Ekim 2025 tarihinde ev sahibi West Ham United ile deplasman ekibi Brentford arasında oynanacak kritik mücadeleye sahne olacak. West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor.

West Ham United iç sahada güçlü bir performans sergileyerek 19. sıradan üst sıralara çıkmak için mücadele verecek. Brentford ise 7 puanla şu an 16. sırada yer alıyor. Peki, West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta?

West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı - 1. Resim

WEST HAM UNİTED - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan West Ham United - Brentford mücadelesi bu akşam sahne alacak! Maç beIN Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı - 2. Resim

WEST HAM UNİTED - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in önemli karşılaşması 20 Ekim 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı - 3. Resim

WEST HAM UNİTED - BRENTFORD MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

West Ham United: Aréola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, H. M. Diouf, Magassa, Bowen, Paquetá, Fernandes, Summerville, Wilson

Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, van den Berg, Collins, Hickey, Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard, Thiago, Schade

Kaynak: Türkiye Gazetesi

