West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı
Londra Olimpiyat Stadyumu 20 Ekim 2025 tarihinde ev sahibi West Ham United ile deplasman ekibi Brentford arasında oynanacak kritik mücadeleye sahne olacak. West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor.
West Ham United iç sahada güçlü bir performans sergileyerek 19. sıradan üst sıralara çıkmak için mücadele verecek. Brentford ise 7 puanla şu an 16. sırada yer alıyor. Peki, West Ham United-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta?
WEST HAM UNİTED - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig’in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan West Ham United - Brentford mücadelesi bu akşam sahne alacak! Maç beIN Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
WEST HAM UNİTED - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Premier Lig’in önemli karşılaşması 20 Ekim 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak.
WEST HAM UNİTED - BRENTFORD MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU
West Ham United: Aréola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, H. M. Diouf, Magassa, Bowen, Paquetá, Fernandes, Summerville, Wilson
Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, van den Berg, Collins, Hickey, Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard, Thiago, Schade
