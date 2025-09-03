Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İş insanı Halit Yukay kimdir, çıkarıldı mı? Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili son gelişmeler

İş insanı Halit Yukay kimdir, çıkarıldı mı? Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili son gelişmeler

- Güncelleme:
İş insanı Halit Yukay kimdir, çıkarıldı mı? Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili son gelişmeler
Haberler Haberleri

İş insanı ve yat tasarımcısı Halit Yukay, Marmara Denizi’nde Graywolf isimli teknesinin batması sonucu hayatını kaybetti. Halit Yukay'ın cansız bedeninin denizden çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılırken, “Halit Yukay kimdir, çıkarıldı mı?” soruları arama motorlarında öne çıktı.

Graywolf isimli teknesinin batması sonucu boğularak hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'ın kim olduğu ve cansız bedeninin denizden çıkarılıp çıkarılmadığı merak ediliyor. 

Arama motorlarında, "İş insanı Halit Yukay kimdir, çıkarıldı mı?" soruları öne çıkıyor. İşte Halit Yukay ile ilgili son dakika gelişmeler.

İş insanı Halit Yukay kimdir, çıkarıldı mı? Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili son gelişmeler - 1. Resim

İŞ İNSANI HALİT YUKAY KİMDİR?

Halit Yukay, 1982 yılında doğdu. İş insanı ve yat tasarımcısı olarak tanınan Yukay, Mazu Yachts firmasının sahibiydi.

Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden biri olan Halit Yukay, "Graywolf" isimli teknesiyle Marmara Denizi’ne açılmıştı. 43 yaşındaki iş insanı, denizde boğularak can verdi.

İş insanı Halit Yukay kimdir, çıkarıldı mı? Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili son gelişmeler - 2. Resim

İŞ İNSANI HALİT YUKAY ÇIKARILDI MI?

Halit Yukay, 4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere "Graywolf" isimli teknesiyle denize açılmıştı. Teknesi, Balıkesir Erdek'in 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.

Halit Yukay'ın olaydan 19 gün sonra 68 metre derinlikteki cansız bedenine ulaşılmıştı. Yukay'ın cenazesi, 3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı tek parça olarak denizden çıkarıldı.

İş insanı Halit Yukay kimdir, çıkarıldı mı? Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili son gelişmeler - 3. Resim

