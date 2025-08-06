Yalova'dan Yunanistan'a gitmek için ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu.

Ünlü iş insanı Halit Yutak için arama- kurtarma çalışması başlatılırken beraberinde "Halit Yukay kimdir, bulundu mu?" sorusu da gündeme geldi.

HALİT YUKAY KİMDİR?

Halit Yukay, Mazu Yachts firmasının sahibidir. Şirketi, kişiye özel yat üretimi yapmaktadır. Halit Yukay, 1982 doğumlu olan Yukay, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Halit Yukay’ın nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak İstanbul'da doğup büyüdüğü tahmin edilmektedir.

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

Halit Yukay henüz bulunamamıştır, kayıp aranıyor. Halit Yukay’a henüz ulaşılamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde devam ediyor.

Yukay’a ait lüks yat, Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bilgisi paylaşıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Teknede tek kişi bulunuyordu. Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ancak parçalanmış vaziyette bulundu. Kayıp kişi aranıyor." ifadelerini kullandı.