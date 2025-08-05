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Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Lüks yatı parçalanmış halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Lüks yatı parçalanmış halde bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'dan denize açılan Mazu Yachts'ın sahibi ünlü iş insanı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Kayıp iş insanı Yukay'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts’ın sahibi ünlü iş insanı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mazu Yachts’ın sahibi iş adamı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova’dan yatıyla Mikonos’a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Lüks yatı parçalanmış halde bulundu - 1. Resim

LÜKS YAT PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Yukay’a ait lüks yat, Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Lüks yatı parçalanmış halde bulundu - 2. Resim

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Halit Yukay’a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Halit Yukay
Halit Yukay

"KAYIP KİŞİ ARANIYOR"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Teknede tek kişi bulunuyordu. Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ancak parçalanmış vaziyette bulundu. Kayıp kişi aranıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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