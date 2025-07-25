Kınalıada'da lüks tekne yandı! Yolcular atlayarak kurtuldu: O anlar kamerada
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kınalıada açıklarında seyir halindeki lüks bir yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine kısa sürede deniz polisi sevk edilirken, yatta bulunan yolcular can simitleriyle kendilerini denize atarak kurtulmaya çalıştı.
Kınalıada açıklarında içinde 16 kişinin olduğu lüks teknede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yolcular denize atlayarak canını kurtardı.
Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri, olayın ardından bölgeye giderek yangına müdahale etti.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Korku dolu anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar