Kınalıada'da lüks tekne yandı! Yolcular atlayarak kurtuldu: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2025 15:02 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 16:00 - Güncelleme:

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Kınalıada açıklarında seyir halindeki lüks bir yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine kısa sürede deniz polisi sevk edilirken, yatta bulunan yolcular can simitleriyle kendilerini denize atarak kurtulmaya çalıştı.

Kınalıada açıklarında içinde 16 kişinin olduğu lüks teknede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yolcular denize atlayarak canını kurtardı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri, olayın ardından bölgeye giderek yangına müdahale etti. İlgili Haber Antalya'da orman yangını! Alevler Perge Antik Kenti'ne ulaştı: Görüntüler korkunç... YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Korku dolu anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar